Von Daniel Salmon

Zusätzlich wurde gegen die Frau eine sechsmonatige Führerscheinsperre verhängt. Ihre Fahrerlaubnis hatte sie ohnehin schon Anfang diesen Jahres abgegeben. Das Verfahren gegen den wegen Versicherungsbetrugs und Vertuschung ursprünglich mitangeklagten Lebensgefährten (32) der Rödinghauserin wurde eingestellt.

Opfer lange im Krankenhaus

Wie berichtet, hatte die 30-Jährige am 14. Dezember 2017 mit ihrem Nissan Qashqai eine Fußgängerin auf der Bünder Klinkstraße angefahren. Das damals 52-jährige Opfer hatte gegen 16.40 Uhr den dortigen Zebrastreifen an der A30-Brücke queren wollen. Sie wurde – laut einem Sachverständigen ungebremst und mit etwa 47 bis 50 Stundenkilometern – von dem Nissan erfasst und erlitt massive Verletzungen: ein doppelseitiger Beckenbruch, ein doppelseitiger Schlüsselbeinbruch und ein Thorax-Trauma. »Mein rechter Fuß war zudem zertrümmert, Kopfverletzungen hatte ich auch. Ich war sechs Wochen stationär im Krankenhaus«, führte das Opfer, das aktuell auf eine Gehhilfe angewiesen ist, bei seiner Zeugenaussage aus. »Dreimal wurde ich operiert. Eine OP steht noch aus. Ich habe Gleichgewichststörungen und Schmerzen ohne Ende.«

Unter Tränen räumte die Unfallfahrerin im Prozess am Montagmorgen den fatalen Crash ein: »Ich hatte Feierabend und wollte zu einem Arzttermin nach Riemsloh.« Die 30-Jährige erklärte, dass sie wegen der Dunkelheit, dem Regen und dem Licht entgegenkommender Fahrzeuge nur schlechte Sicht auf den Zebrastreifen gehabt habe: »Ich habe die Fußgängerin einfach nicht gesehen. Es tut mir alles so leid.«

Kripo klärte Fall schnell auf

Nach dem Aufprall sei sie zunächst weitergefahren. »Aber dann bin ich in eine Seitenstraße abgebogen, um mich zu sammeln.« Zwar habe sie die Schäden an ihrem Auto bemerkt – sei dann aber zu ihrem Termin weitergefahren. Auf die Idee mit der Vortäuschung eines Wildunfalls sei sie auf der Heimfahrt von ihrem Arztbesuch auf der Strecke zwischen Bruchmühlen und Riemsloh gekommen: »Ich habe ein Reh am Straßenrand gesehen.« Die 30-Jährige entschloss sich, eine Kollision mit dem Wildtier vorzutäuschen, um die Schäden am Qashqai zu erklären. Sie alarmierte ihren Lebensgefährten und die Polizei. Diese wiederum verständigte den zuständigen Jagdpächter.

Laut der Angeklagten behielt sie die Wahrheit über die Unfallflucht für sich. Erst als die Kripo der Rödinghauserin im Januar auf die Schliche kam , erfuhren ihre Familie und ihr Freund die Wahrheit.

Anklage hatte geringere Strafe gefordert

Die 30-Jährige gab zu Protokoll, den Verkehrsunfall aus Angst vor einer Gefängnisstrafe vertuscht zu haben. Zudem fürchtete sie, dass sich ihr Umfeld von ihr abwende. Zwar war die Rödinghauserin bereits zuvor in psychologischer Behandlung gewesen. Seit der Aufklärung der Unfallflucht sei sie aber über Monate hinweg stationär psychologisch betreut worden, war seit Ende Januar krankgeschrieben und hatte zwischenzeitlich ihren Job als Hauswirtschafterin verloren.

»Die Situation am Zebrastreifen war damals wegen der Witterung unübersichtlich. Sie hätten bremsbereit sein müssen«, verurteilte der Richter das Verhalten der Angeklagten am Unfalltag als fahrlässig. Die Geschichte mit dem vorgetäuschten Wildunfall bezeichnete er als »hanebüchen«. In seinem Urteil ging er über die Forderung der Staatsanwaltschaft (sieben Monate auf Bewährung) hinaus. Die 2000 Euro Bußgeld soll die Verurteilte an das Unfallopfer zahlen, das im Gerichtszahl von einer angebotenen Entschuldigung der 30-Jährigen nichts wissen wollte.