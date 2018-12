Zwar räumte der angeklagte Bielefelder den Überfall auf den Bünder Marktkauf ein, mit dem Raub auf den Penny-Markt an der Wasserbreite (Foto) will der Mann allerdings nichts zu tun haben. Vor dem Landgericht stritt er die Tat ab. Foto: Daniel Salmon

Von Steve Wasyliw

Bünde/Bielefeld (WB). Gleich zwei Mal soll ein 26-jähriger Mann aus Bielefeld einen Getränkemarkt sowie einen Lebensmitteldiscounter in Bünde ausgeraubt haben, in dem er den Kassiererinnen brutal ein Messer vorhielt. Seit Dienstag muss er sich dafür vor dem Landgericht verantworten.

Der erste Vorfall soll sich laut Staatsanwaltschaft am 8. Juni dieses Jahres im Penny an der Wasserbreite zugetragen haben. Gegen 18.50 Uhr soll der Angeklagte eine Flasche Bier auf das Förderband der Kasse gelegt haben. Als die Kassiererin die Flasche scannen wollte, soll der 26-Jährige ein 20 Zentimeter langes Keramikmesser gegen die Hand der Frau gedrückt und die Tageseinnahmen herausgefordert haben.

990 Euro aus der Kasse

Zuerst soll sich die Angestellte noch geweigert haben, das Geld herauszugeben. Als der Messer-Mann nachsetzte, tippte die Mitarbeiterin wild irgendwelche Zahlen in die Kasse ein, bis die Lade sich öffnete. Der Täter griff nach dem Inhalt in Höhe von 990 Euro und konnte flüchten.

Diesen Vorwurf bestritt der Angeklagte während des Prozessauftaktes durch eine kurze Erklärung seines Verteidigers Bahattin Koyun. Die zweite angeklagte Tat vom 14. Juli diesen Jahres räumte der gebürtige Türke jedoch vollumfänglich ein.

Messer an den Hals

Gegen 16.30 Uhr betrat der seit dieser Tat in der Justizvollzugsanstalt Brackwede einsitzende Mann den Getränkemarkt des Marktkaufs an der Wilhelmstraße. Der Mitarbeiterin an der Kasse näherte sich der 26-Jährige von hinten, um überfallartig den Kopf der Kassiererin zu fixieren. Um seiner Drohung Ausdruck zu verleihen, hielt der Täter das bereits beschriebene Keramikmesser an den Hals.

Nachdem der Straftäter selbst in die Kassenschublade griff und mit 315 Euro Bargeld flüchten wollte, stellten sich zwei Zeugen dem Räuber in den Weg. Erst als dieser mehrfache Stechbewegungen gegen die Helfer ausführte und um sich schrie »Ich steche euch ab!«, ließen diese ihn gewähren.

Fahndung erfolgreich

Kurz darauf ging er dann allerdings der Polizei ins Netz. Denn durch eine umfangreiche Täterbeschreibung konnte der Bielefelder im Rahmen der Fahndung durch eingesetzte Beamte in der Nähe des Tatorts aufgespürt und festgenommen werden. Er wurde dem Haftrichter beim Amtsgericht in Bielefeld vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ.

»Ich sah keinen anderen Ausweg«

Der Angeklagte äußerte am Dienstag vor der 10. Großen Strafkammer, dass er die Tat aufgrund seiner Drogen- und Alkoholabhängigkeit begangen habe. »Ich sah keinen anderen Ausweg.« Die Staatsanwaltschaft geht von einer erheblich verminderten Schuldfähigkeit des arbeitslosen Mannes aus. Gutachter Dr. Gerhard Dankwarth ist beauftragt worden, den Angeklagten zu untersuchen.

Das Urteil gegen den 26-Jährigen wird für Donnerstag, 20. Dezember, erwartet.