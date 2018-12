Von Daniel Salmon

Bünde (WB). Kiosk, Pizzeria, Imbiss, Gyrosbude: Das ehemalige Klohäuschen direkt an der Else und unweit der Bolldammbrücke hat viele Pächter kommen und gehen sehen. Keiner hielt sich lange. Bis Wilfried Hodde kam und seinen »Elsestern« eröffnete.

Das war im Dezember 2008. Am heutigen Freitag feiert der 64-Jährige das zehnjährige Bestehen seines kultigen Fisch-Bistros an dem prominenten Platz mitten im Herzen der Bünder City. »Die meisten meiner Vorgänger waren nur wenige Monate in dem Häuschen tätig«, sagt Hodde.

Idee kommt beim Sonntagsspaziergang

Feier zum Zehnjährigen Zugegeben, den genauen Jubiläumstag hat Wilfried Hodde mit seiner Feier am heutigen Freitag nicht getroffen: »Vor zehn Jahren habe ich am 17. Dezember aufgemacht. Ich wollte den Leuten damals in der Woche vor dem Frohen Fest noch was Besonderes bieten. Zur Eröffnung gab’s Fischburger und Glühwein.« Zum zehnten Geburtstag seines Elsesterns serviert Wilfried Hodde seinen Gästen verschiedene Spezialitäten und Getränke – und gibt selber einen aus. »Jeder Gast erhält einen Zehn-Euro-Gutschein, der im Januar eingelöst werden kann«, verspricht er. Auch für Live-Musik ist gesorgt, damit das Geburtstagsfest eines wird, das auch noch in den kommenden zehn Jahren in Erinnerung bleibt. An Heiligabend hat das Fischbistro ab 10 Uhr geöffnet. »Weihnachten schön trinken« lautet das Motto der Aktion. Am zweiten Feiertag, 26. Dezember, bietet Hodde dann ein leckeres Frühstücksbuffet an. Gäste sind dann ebenfalls ab 10 Uhr willkommen.

Die Idee, sich im Gastrobereich selbstständig zu machen, kommt dem gelernten Einzelhandelskaufmann bei einem Sonntagsspaziergang mit seiner Frau Birgit. »Wir sind durch die Innenstadt gelaufen, hatten plötzlich Heißhunger auf einen schönen Hering. Aber vor Ort gab’s gar kein Angebot dafür«, sagt Hodde. Einige Tage später kommt er zufällig an dem kleinen Gebäude am Elsedamm vorbei, das in den 1930ern als öffentliches WC erbaut, seit den 1960ern aber anderweitig genutzt wurde. »Es stand mal wieder leer und war zu verpachten«, erinnert sich der Bistro-Wirt. Kurz darauf spricht er mit der Stadt, mietet das Häuschen an, eröffnet den Elsestern. Auf der Speisekarte steht – na klar – hauptsächlich Fisch. Neben Bismarckhering und Matjes gibt’s Backfisch und einiges mehr.

»Ich bin damals mit zwei Herdplatten, einem Kühlschrank und einer Kaffemaschine gestartet«, sagt Hodde. Aber Platz ist in dem hellgelb-getünchten Bau sowieso Mangelware. Gerade einmal 25 Quadratmeter misst der kleine Gastraum mitsamt Küchenbereich: »Anfangs hatte ich sechs Sitzplätze drinnen, 18 draußen.«

Konzept geht auf

Aber Hoddes Gastro-Konzept geht scheinbar auf. 2010 eröffnet er seine Terrasse mit Blick auf den Fluss, später kommt die sogenannte Schirmbar dazu, dann ein gläserner Anbau, der im Winter beheizt werden kann. Das kulinarische Angebot wird nach und nach erweitert.

»Ich habe treue Stammkunden, im Sommer machen bei mir die Radler Station, die auf dem Else-Werre-Radweg unterwegs sind«, sagt der Bünder. Auf der Elsestern-Terrasse werden Geburtstage, Taufen, Hochzeiten und Weihnachtsfeten gefeiert. Zudem gibt’s Live-Musik-Events – und auch bei der Bünder Kneipennacht ist Hodde dabei. »Es läuft wirklich gut«, sagt er.

In all den Jahren viel erlebt

In all den Jahren hat Wilfried Hodde in seinem Fischbistro viel erlebt. »Da könnte ich schon ein Buch drüber schreiben«, meint er. So zählt der Wirt unter anderem zu den Glücklichen, die Anfang 2016 ein wertvolles Geschenk des anonymen Bünder Geldspenders bekommen. Die Geschichte des Unbekannten, der Fremden teils mehrere hundert Euro schenkt, sorgt vor zwei Jahren bundesweit für Aufsehen. »Mir hatte er 200 Euro geschenkt, weil Randalierer damals eine Scheibe bei mir zerstört hatten. Das hat mich wirklich sehr berührt.«

Ob Hodde sein geliebtes Bistro noch weitere zehn Jahre betreiben wird, weiß er noch nicht. »Ich bin Gastronom mit Leib und Seele. Schaun’ wir mal«, meint der 64-Jährige vielsagend. Und ohnehin: Am heutigen Freitag will er erst mal das erste Jahrzehnt des Elsesterns mit seinen Gästen ausgiebig feiern.