Von Hilko Raske

Bünde (WB). Der Kunde als Gast und Freund, das Geschäft als Ort des Erlebens, Gesprächs und Verweilens – Kaufmann Udo Kemena will in der Bünder Innenstadt neue Wege beschreiten. Und hat mit der Umsetzung bereits begonnen.

In der Eschstraße 32 wird der Einzelhändler, wenn alles nach Plan verläuft, am 7. März einen Concept-Store eröffnen, der nach Einschätzung von Kemena das Zeug hat, die Attraktivität der Bünder Fußgängerzone deutlich zu erhöhen: »Zeitgeist by Fashionstore«.

Neues Geschäft mit vier Bereichen

Derzeit ist in den Räumen noch die Stadtparfümerie Pieper zuhause. Doch die bereitet schon ihren Umzug in die Eschstraße 34 vor und wird spätestens bis zum 9. Januar die jetzigen Räumlichkeiten verlassen haben. Dann soll zügig mit der Umgestaltung begonnen werden, sagt Udo Kemena. »Auf 500 Quadratmetern möchten wir unsere Kunden in die Welt der schönen Dinge entführen. Ziel ist es, eine Oase des Wohlfühlens zu schaffen, die einen perfekten Ausgleich zu dem hektischen Alltag bildet. Aufenthaltsqualität hat daher für uns einen sehr hohen Stellwert«, erläutert er das zugrunde liegende Konzept des Concept-Stores.

Das neue Geschäft soll in vier Bereiche aufgeteilt werden: Im Eingangsbereich (Entrance Area) wird Mode präsentiert. Neben Labels wie American Vintage oder Calvin Klein soll es auch ein Eigenlabel geben, das unter fairen Bedingungen produziert wird. Darüber hinaus finden Kunden hier Home- und Lifestyle-Produkte.

Hohe Aufenthaltsqualität

Zentrum des Geschäfts soll eine »Meeting Area« sein. Darunter ist ein Treffpunkt mit hoher Aufenthaltsqualität zu verstehen. Beispielsweise wird es an einer großzügigen Bar Kaffee oder kalte Limonade geben. Gemütliche Sofas und Sessel laden zum Verweilen ein. Der klassischen Ladetheke will man aus dem Weg gehen, die Kasse ist künftig nur noch ein kleines Computer-Tablet.

Im hinteren Bereich wird Mode für besondere Anlässe präsentiert. Und da zu einem schicken Kleid auch noch die passende Frisur und das passende Make-Up gehören, gibt es im vierten Bereich einen Friseursalon und eine Visagistin. Hier wird künftig der Friseursalon Schuster – bislang Eschstraße 21 A – zu finden sein. Der bisherige Salon soll dann geschlossen werden.

Verkaufsoffene Sonntag sind wichtig

Kemena betreibt in der Eschstraße bereits drei Läden: Fashion Store, Men Store und Esprit. Filialen hat er unter anderem in Lübbecke, Bad Salzuflen, Lingen und dem südlichen Ruhrgebiet. Die Entwicklung, die der Einzelhandel in den vergangenen Jahren genommen hat, hat er mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. »Der Einzelhandel hat generell sinkende Umsätze zu verzeichnen, viele Städte haben mit zunehmenden Leerständen zu kämpfen.« Die größte Herausforderung für den stationären Einzelhandel seien die Onlineshops. Dem könne man nur Paroli bieten, in dem man generell bestehende Konzepte überdenke. Allein Klagen über die Online-Konkurrenz helfe nicht. »Einfach nur noch Produkte anbieten ist nicht mehr. Es geht um den Erlebnischarakter, den wir Kunden vermitteln – das unterscheidet uns vom Onlinehandel.«

Seiner Einschätzung nach werden 50 Prozent der stationären Einzelhandelsgeschäfte in den nächsten Jahren verschwinden. »Wenn der Einzelhandel stirbt, veröden die Innenstädte.« Es werde dann Städte geben, die keinen Reiz mehr als Einkaufsstadt ausüben würden. »Bünde hingegen hat gute Chancen, als Einkaufsstadt zu überleben.« Allerdings sei das nicht selbstverständlich. »In Bünde muss man dafür arbeiten, dass dieser Status erhalten bleibt. Dazu gehört auch, dass es verkaufsoffene Sonntage gibt.«