Bünde (WB/sal).Weil die neue Außenwache für den Rettungsdienst auf dem EWB-Gelände in Ahle wohl erst ab kommenden April bezugsfertig sein wird (wir berichteten), soll in der Zwischenzeit an anderer Stelle im Westen der Stadt ein Rettungswagen stationiert werden.

Geplant ist, einen RTW-Standort im Feuerwehrgerätehaus der Löschgruppe Holsen an der Mühlenfeldstraße als Übergangslösung einzurichten, heißt es jetzt in einer Mitteilung aus dem Bünder Rathaus. Damit sollen die Eintreffzeiten der Retter bei Einsätzen in der Gemeinde Rödinghausen verkürzt werden. Aktuell liegen die Eintreffzeiten in den verschiedenen Ortsteilen der Nachbargemeinde zum Teil deutlich unter dem im Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises Herford vereinbarten Sicherheitsniveaus.

Verschiedene Optionen geprüft

»Aus diesem Grund wurden in den letzten Tagen verschiedene Optionen zu einer Übergangslösung geprüft, um eine Besserung der Eintreffzeiten zu bewirken. Im Ergebnis hat sich bei einer Begehung das Gerätehaus der Löschgruppe Holsen als momentan beste zur Verfügung stehende Möglichkeit erwiesen«, teilt Stadtsprecherin Doris Greiner-Rietz mit.

Dort wird nun ab dem 15. Januar 2019 bis auf weiteres der Tages-Rettungswagen in der Rahmenbesetzungszeit von 7 bis 19 Uhr stationiert. Greiner-Rietz: »Die Auswirkungen auf die Eintreffzeiten bei hilfsfristrelevanten Einsätzen in der Gemeinde Rödinghausen werden dabei laufend geprüft.«

Grund für die etwa viermonatigen Verzögerungen bei der Herstellung der RTW-Wache in Ahle seien laut Bürgermeister Wolfgang Koch die »besonderen Anforderungen«, die so ein Gebäude erfüllen müsse.