»Angefangen damit habe ich vergangenen Winter. Meine Ex-Freundin hatte noch Krippenfiguren, aber keine Krippe dazu. Sie bat mich, eine zu basteln. Die erste war etwas zu klein für ihre Figuren, da habe ich gleich eine zweite, etwas größere gemacht«, erzählt der gelernte Landmaschinenschlosser. Und damit war seine Begeisterung geweckt.

Zwischen zehn und 50 Stunden arbeitet er an den Häuschen. Besonders aufwändig zu bauen seien die mit Windmühle. Eines ist ihm besonders wichtig: die Liebe zum Detail. An der Windmühle hängt ein kleiner Mehlsack, am Hexenhäuschen steht ein Besen. Meyer: »Den habe ich aus echten Besenborsten, Draht und Schaschlikspießen gemacht.« In der Schmiede stehen Hammer und Amboss, die Türen sind beweglich, nahezu alle Häuschen sind mit LED-Ketten oder flackernden elektrischen Teelichtern geschmückt.

»Das sind Upcycling-Werke«

Der 53-Jährige baut alles in seinem Bastelkeller. »Das sind Upcycling-Werke«, sagt er lächelnd. Aus Holzresten und Palettenholz stellt er die Krippen her. Mit einer feinen Kreissäge sägt er die Dachbretter passgenau zu. Für individuelle Optik sorgt ein Bunsenbrenner. Damit flammt er vorsichtig die Dächer und andere Details an. »Die Holzsorten reagieren unterschiedlich und bekommen verschiedene Muster«, sagt der Ahler, der den Krippen ein ganzes Zimmer widmet.

Sein Lieblingswerk ist sein neuestes: das Hexenhäuschen. Eine schwarze Katze sitzt am Turm, es gibt wie im Märchen von Hänsel und Gretel ein verbrettertes Gefängnis. »Das Schöne an meinen Krippen ist, dass sie anders als die klassischen Weihnachtskrippen das ganze Jahr über stehen bleiben können. Man kann sie mit Moos oder Steinchen dekorieren«, sagt Jörg Meyer, der immer wieder Feedback von seiner Nachbarin bekommt.

Ein leidenschaftlicher Bastler

Ein leidenschaftlicher Bastler ist Meyer schon seit seiner Kindheit. Als er etwa zehn Jahre alt war, hat mit seinem Bruder für Revell Ausstellungsstücke für Messen und Schaukästen gebaut, später fertigte er große, teils ferngesteuerte Schiffe.

Leuchttürme sind bis heute seine große Leidenschaft. Die dürfen auch schon mal XXL sein. Arbeitszeit: bis zu 150 Stunden. Einige stehen derzeit in seinem Garten.

Bei Ausstellungen zeigt Jörg Meyer seine Krippen nicht – wer sie einmal bestaunen möchte, kann dies bei ihm zu Hause tun und sie auch kaufen. »Ich habe alle Exemplare zweimal gebaut. Eines kann ich abgeben, das zweite behalte ich auf jeden Fall. Denn es gibt keine Vorlagen oder Zeichnungen«, sagt der Hobbyhandwerker. Er ist erreichbar unter Telefon 0175/7149672.