Von Hilko Raske

Bünde (WB). Anfang Januar ist es nun soweit: Dann sollen an der Ernst-Reuter-Straße im Zuge der Vorarbeiten zur geplanten Sanierung 24 Bäume gefällt werden. 20 neue Bäume sollen nach den Ausbauarbeiten wieder in dem Bereich gepflanzt werden, vier weitere dann an anderen Stellen in der Stadt.

Doch wie viele städtische Bäume sind überhaupt in den vergangenen drei Jahren gefällt worden? Eine entsprechende Anfrage hat Ratsmitglied Frauke Wellensiek (Bündnis 90/Die Grünen) an die Stadtverwaltung gerichtet. Und die hat nun Zahlen genannt. Zwischen Januar 2016 und Dezember 2018 seien insgesamt 708 Bäume gefällt worden, informiert Dr. Andreas Siepenkothen, Technischer Beigeordneter der Stadt Bünde.

Kein Schutz für Nadelbäume

Darunter seien 200 Laubbäume mit einem Stammumfang zwischen 80 und 150 Zentimetern gewesen, für die eine Befreiung nach der städtischen Baumschutzsatzung erteilt wurde. 508 der gefällten Bäume seien nicht unter die Baumschutzsatzung gefallen, so Siepenkothen. »Nicht unter die Baumschutzsatzung fallen Nadelbäume und Obstbäume mit Ausnahme von Walnussbäumen und Esskastanien sowie Bäume mit Stammumfängen kleiner als 80 Zentimeter«, lautet die Antwort des Technischen Beigeordneten. Unter den 508 gefällten Bäumen seien 390 Laubbäume gewesen. Diese hätten entweder in einem Meter Höhe einen Stammumfang von weniger als 80 Zentimeter aufgewiesen oder seien nicht im Geltungsbereich der Bebauungspläne gewesen. Die Baumschutzsatzung gilt nämlich beispielsweise nicht im so genannten Außenbereich.

238 Neuanpflanzungen

Interessant auch die Zahl der Bäume, die im gleichen Zeitraum gepflanzt wurden. Nach Angaben der Stadt sind das 238 gewesen. Als Ersatzpflanzungen an diversen Straßen, Plätzen und Parks habe man 200 Baume gepflanzt. Am selben Ort seien allerdings nur 91 Bäume nachgepflanzt worden, unter anderem an der Wittemeierstraße, der Herderstraße und der Eichholzstraße, im Steinmeisterpark, im Dustholz, am Stadtgarten und auf der Mühlenwiese. An diversen anderen Standorten habe man 38 Bäume zusätzlich gepflanzt, so die Stadtverwaltung.

Proteste der Anlieger

Dass die Stadt im Zuge von Straßenerneuerungen oftmals vorhandenen Baumstand fällt, hatte in manchen Fällen bei Anliegern zu Protesten geführt . So hatten zahlreiche Bürger die geplanten Fällungen an der Ernst-Reuter-Straße bereits vor einigen Monaten scharf kritisiert, sogar Unterschriften zum Erhalt der Bäume gesammelt.

Allerdings hatte Technischer Beigeordneter Andreas Siepenkothen bereits vor geraumer Zeit unmissverständlich klar gemacht, dass einige der Bäume im Zuge der Sanierung nicht erhalten werden könnte.