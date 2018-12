Von Joschka Brings

Bünde (WB). In der Nacht vor Heiligabend sind sie alle schon in Bünde: Die Studenten, die nach Hause kommen, junge Paare, die das Elternhaus besuchen. Exil-Bünder und diejenigen, die das ganze Jahr hier wohnen. Für all diese Heimkehrer und Daheimgebliebenen war das Universum kurz vor den besinnlichen Feiertagen ein Treffpunkt.

Bei der »Coming Home for Christmas«-Party begrüßten sich alte Schulkameraden, Freunde brachten sich an der Bar auf den neuesten Stand. Doch nach zehn Jahren in Folge ist jetzt Schluss mit der Veranstaltung. »Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist«, sagte Marcus Kaiser vom Universum. Zwar gäbe es schon einige Ideen für eine neue Veranstaltung im nächsten Jahr, fest stehe aber erstmal das Ende der Kult-Party mit DJ Fabian Illies.

Begonnen als Schnapsidee

Seit 2009 konnten die Bünder zu seiner Musik die Feiertage einläuten. »Begonnen hat es eigentlich als Schnapsidee«, so Kaiser. »Wir dachten uns damals: Lasst uns doch

Foto: Joschka Brings

einfach mal eine Party für unsere eigenen Freunde machen.« Was dann geschah, war der Startschuss für die bekannten Veranstaltungsreihen im Universum. »Ohne die ›Coming Home for Christmas‹-Party würde es weder unsere Ü30-Partys noch irgendeine andere Party bei uns geben«, so Marcus Kaiser

Aktuelle Party-Hits

Nach zehn Jahren Partys verabschiedete sich jetzt Fabian Illies von den Plattentellern – gab aber noch ein letztes Mal alles: Bei seinem Mix aus Boygroup-Pop der Neunziger, aktuellen Party-Hits und dem ein oder anderen harten Gitarrenriff war für jeden Besucher zwischen Student und Familienvater etwas zum Tanzen dabei.

Die Atmosphäre genossen auch Marcel Ta und Steffi Weber. »Wir waren beim ersten Mal da und jetzt – leider – auch beim letzen.« Dieses letzte Mal wollten alle Besucher, Veranstalter und Freunde des Hauses zu einem Besonderen machen. Auf der Bühne tanzend sangen sie mit: »Weil wir jung sind, weil wir frei sind – zum letzten Mal!«