»Die Abrechnung als Erstausbau zerstört das Vertrauen der Bürger in Politik und Verwaltung, dass diese vernunftmäßig handeln. Die Politik gerät in den Verdacht, nur abkassieren zu wollen«, meint Stefanie Janßen-Rickmann mit Blick auf die Klusstraße. Foto: Daniel Salmon

Von Daniel Salmon

Fraktionssprecherin Stefanie Janßen-Rickmann hat dazu einen entsprechenden Antrag an Bürgermeister Wolfgang Koch gestellt, der auch dieser Zeitung vorliegt. Darin fordern die Bündern Grünen im Wortlaut die »Rückholung des beschlossenen Ausbaus der Klusstraße in den Rat, um den Ausbau auf Null zurückzusetzen«.

In ihrem Schreiben an das Stadtoberhaupt führt Janßen-Rickmann aus, dass sich die Anwohner der Klusstraße von der Verwaltung »nicht verstanden und teilweise sogar in die Irre geführt« fühlten. Laut der Grünen-Fraktionssprecherin sei es den Bürgern nur schwer zu vermitteln, dass die Sanierung von Teilen der gleichen Straße unterschiedlich abgerechnet werden solle.

Geplanter Ausbau schlägt hohe Wellen

Wie mehrfach berichtet, soll ein Abschnitt der Klusstraße nach dem Kommunalabgabengesetz NRW (KaG) ausgebaut werden. Grundstückseigner müssten sich

Straße seit 1837 Nach Ansicht der Bünder Grünen sei es vielen Bürgern schwer verständlich zu machen, dass Straßen, die bereits vor dem Inkrafttreten des Baugesetzbuches im Jahr 1962 seit vielen Jahren bestanden haben und genutzt wurden, als Erstausbau abgerechnet werden – so wie jetzt im Fall der Klusstraße, die bereits in Karten von 1837 verzeichnet sei. »Wie kann eine Straße per Gesetz als nicht vorhanden erklärt werden?«, fragt nun Stefanie Janßen-Rickmann. Um diesen »Fehler der Vergangenheit« zu korrigieren, beantragen die Bünder Grünen daher, dass Straßen, die nachweislich vor der Einbringung des Baugesetzbuches bestanden und als Straßen genutzt wurden, nach dem Kommunalabgabengesetz NRW abgerechnet werden sollen. »Somit wäre die Klusstraße nicht mehr als Neuausbau zu bewerten«, findet Janßen-Rickmann.

hier etwa zur Hälfte an den Ausbaukosten beteiligten. Für einen weiteren Teil würden Kosten nach dem Baugesetzbuch (BauGB) fällig, weil es sich laut Stadt um die erstmalige endgültige Herstellung der Straße handele. Die Anlieger müssten hier somit 85 Prozent der Ausbaukosten stemmen. Der Ausbau des dritten Teils stand bis zur Sitzung des Verkehrsausschusses noch nicht zur Diskussion, soll nun aber geprüft werden. Bereits seit Monaten schlägt der geplante Ausbau hohe Wellen.

»Keine Erschließung«

Nach Ansicht der Grünen seien einige gewichtige Punkte bei der Entscheidung über den geplanten Ausbau nicht berücksichtigt worden. »Die Klusstraße ist 1837 zum ersten Mal auf Karten erwähnt worden. Das Baugesetzbuch wurde 1962 eingebracht«, führt Janßen-Rickmann aus. Sie meint daher: »Wenn eine Straße seit dem 19. Jahrhundert existiert, es das BauGb aber erst seit 1962 gibt, liegt hier für mich keine Erschließung, sondern eine Sanierung vor. Das würde den Blick auf die Klusstraße komplett ändern.« Zu diesem Thema haben die Grünen auch noch einen gesonderten Antrag gestellt (siehe Infokasten). Zudem fordert die Fraktionssprecherin nachzuprüfen, inwiefern eine Kanalsanierung in den 1990ern Auswirkungen auf den Untergrund der Klusstraße gehabt haben könne. Janßen-Rickmann: »Außerdem wird die Klusstraße als Anliegerstraße geführt. Dennoch wird ihr eine hohe Verkehrsbedeutung zugewiesen. Eine Prüfung, ob die Klusstraße eine Anliegerstraße ist, sollte daher durchgeführt werden.« Ebenso halten die Grünen ein stärkeres Mitspracherecht von Anwohnern bei Anliegerversammlungen mit Blick auf den Ausbau von Straßen für erforderlich.

Die erste Bünder Ratssitzung im neuen Jahr ist für den 7. Februar anberaumt.