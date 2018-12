Von Daniel Salmon

Bünde (WB). OP mit hohem Risikofaktor: Während Ärzte anderer Kliniken sich die Entfernung eines Tumors bei Christa Koschade (68) nicht zutrauten, fackelten die Chirurgen am Bünder Lukas-Krankenhaus nicht lange.

Bereits im Oktober hatte die Seniorin aus der Nähe von Cloppenburg die niederschmetternde Diagnose erhalten: Enddarm-Krebs. »Dieser Befund erforderte eine schnellstmögliche Operation, um den Tumor zu entfernen. Er hatte schon einen Durchmesser von etwa fünf Zentimetern. Er war schon so groß, dass er den Darm hätte verschließen können. Da musste zeitnah etwas passieren«, sagt der Bünder Chirurgie-Chefarzt Dr. Steffen Krummbein.

Nur ein Lungenflügel

Nach Auskunft der heimischen Klinik hatte sich Christa Koschade bei mehreren Krankenhäusern in der Nähe ihres Wohnortes um einen OP-Termin bemüht – allerdings ohne Erfolg. Denn vor drei Jahren war der Rentnerin wegen eines Bronchialkarzinoms der rechte Lungenflügel komplett entfernt worden. Zudem leidet die 68-Jährige an einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD). Beides beeinträchtigt ihre Lungenfunktion erheblich.

»Für die künstliche Beatmung während der Narkose bei der neuerlichen OP sind diese Beeinträchtigungen natürlich hochgradig risikoreich«, so Dr. Tim Christopher Lendzian, Chefarzt für Anästhesiologie und Intensivmedizin am »Lukas«. Daher hätten die Mediziner anderer Kliniken den Eingriff wohl auch nicht durchführen wollen.

Allerdings habe ein Bekannter Koschades aus den Medien erfahren, dass in Bünde eine gute Infrastruktur für die anästhesiologische Versorgung auch schwer lungenkranker Patienten vorgehalten werde. Er holte sich einen Termin bei Lendzian, setzte sich ins Auto, kam mit den Krankenunterlagen der 68-Jährigen in die Elsestadt. Der Bünder Narkosespezialist gab nach ausführlicher Begutachtung der Patientenakte und nach Rücksprache mit Chirurgie-Fachmann Krummbein grünes Licht für den Eingriff, der bereits wenige Tage später erfolgen konnte.

Kombination aus verschiedenen Narkosen

»Die Patientin erhielt eine Kombinationsnarkose aus einer Vollnarkose und einer Betäubung der Rückenmarksnerven im Bereich der Brustwirbelsäule, die den Bauchraum versorgen«, so Lendzian. Dabei sei ein sehr dünner Kunststoffschlauch zwischen dem 11. und 12. Brustwirbel hindurch in den Raum um die Rückenmarkshaut herumeingelegt worden. Über diesen habe den eine computergesteuerte Spritzenpumpe kontinuierlich ein lokales Betäubungsmittel sowohl während als auch nach der Operation an die entsprechenden Rückenmarksnerven abgegeben, um auch noch nach dem Eingriff für einige Tage eine wirkungsvolle Schmerztherapie im operierten Bereich zu gewährleisten.

OP selber dauerte nur eine Stunde

Die Entfernung des Darmtumors bei Christa Koschade habe dann nur eine Stunde gedauert. »Nach der OP ging es ihr von Anfang an gut. Sie konnte auch recht schnell wieder eigenständig atmen«, sagt Tim Lendzian. Und weiter: »Frau Koschade war sehr dankbar, dass alles so reibungslos geklappt hatte. Nach der Entlassung freute sie sich vor allem darauf, wieder mit ihren Hunden spazierengehen zu können.«