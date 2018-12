Von Daniel Salmon

Mit ihren stattlichen Bärten fallen die beiden Bünder auf. Dazu kommt noch, dass das Duo für Kleidung und Lifestyle der 1950er-Jahre schwärmt. »Wir sind richtige Fans der Fifties, mögen die Musik, das Lebensgefühl und putzen uns auch gerne so richtig im Stil dieser Zeit heraus«, sagt André Dombrowski. So geschehen an einem verkaufsoffenen Sonntag im vergangenen April.

Flanieren im 50er-Jahre-Style

Mit mehreren Freunden hatten sie sich in Schale geworfen und in die Innenstadt aufgemacht. »Das nennt man in der Szene ›Flanieren‹. Die Männer hatten schicke Hemden an, Hosenträger und Fliege. Die Frauen trugen Petticoat-Kleider«, erinnert sich der 47-Jährige. In der Fußgängerzone traf die Gruppe auf einen älteren Herrn.

Dombrowski: »Der war geschätzte 80 Jahre alt und mit einem Rollator unterwegs. Axel wurde von dem Mann auf sein bärtiges Aussehen angesprochen. Der zeigte dann auf mich und meinte, dass ich doch auch einen solchen Bart hätte.« Und mit der folgenden Antwort lieferte der Senior dann die Steilvorlage für die Geschäftsidee der Bünder. »Er sagte zu Axel: ›Aber du siehst besser aus als er.‹ Und Axel meinte dann: ›Siehste, ich seh besser aus als du.‹«, so Dombrowski, der seinem Kumpel dann – mehr im Scherz – entgegenwarf: »Den Spruch druck ich dir auf ein T-Shirt.«

Aus zwei Shirts werden ganz viele

Später machte der 47-Jährige dann tatsächlich ernst. Denn zwei Wochen nach der Begegnung in der City hatte Axel Zobel, der gemeinsam mit seiner Frau Maren den Laden »Sweet Rockin 50s« an der Wasserbreite betreibt, zu einer Hinterhofparty geladen. Dombrowski: »Ich hatte ein Logo mit dem Spruch entworfen und auf zwei Shirts drucken lassen. Eins für mich, eins für Axel.« Als die Bünder die Hemden übergestreift hatten, wurden zahlreiche der rund 200 Partygäste auf die Shirts aufmerksam. »Die wollten auch so eins haben. Das war zwar eigentlich aus einer Schnapsidee heraus entstanden, kam aber wirklich gut an«, so Dombrowski, der an dem Abend noch zahlreiche Bestellungen aufnahm.

Hype um den T-Shirt-Spruch

Über Facebook und andere soziale Medien wurde der Hype um den T-Shirt-Spruch zusätzlich angefacht. Aus dem Grund entschieden sich die beiden Bünder recht schnell, die Hemden ins Sortiment von Zobels Laden aufzunehmen und darüber zu vermarkten.

Kapuzenshirts mit dem pfiffigen Logo ergänzen mittlerweile das Angebot. Ab 2019 sollen auch Gürtelschnallen und Knopfleisten-Shirts die Produktlinie ergänzen. »Verschiedene Händler aus der Fifties-Szene haben schon angefragt und wollen unsere Shirts auch verkaufen – unter anderem ein Laden aus Hannover. Es läuft derzeit richtig gut«, sagt Zobel, der gemeinsam mit seinem Kumpel dank der T-Shirt-Idee auch noch etwas für den guten Zweck tut: »Denn pro verkauften Shirt spenden wir zwei Euro an das Kinderhospiz-Sternenbrücke in Hamburg.«

Party geplant

Seit einem Jahr betreiben Axel und Maren Zobel ihr Geschäft »Sweet Rockin 50s« in Bünde, bieten an der Wasserbreite 28 seither neben lässiger Kleidung im Retro-Look auch zahlreiche Accessoires im Stile der 1950er an.

»Die Nachfrage ist da. Die Szene gibt’s in Bünde schon seit einigen Jahrzehnten. Und sie wächst. In einem größeren Umkreis sind wir das einzige Geschäft, dass ein solches Sortiment vorhält. Unser Einzugsgebiet umfasst ungefähr das Städtedreieck Osnabrück, Bielefeld, Minden. Teils kommen die Leute sogar aus Kassel zu uns«, sagt der 42-Jährige.

Und künftig wollen Axel und Maren Zobel das Flair der »guten alten Zeit« auch ins Bünder Universum bringen. Denn am 18. Januar soll dort die erste »Sweet Rockin 50s«-Party stattfinden. »Die meisten Festivals in der Szene finden in den Sommermonaten statt. Im Winter gibt’s fast gar keine Events. Und das wollen wir nun ändern«, sagt Zobel, der die Gäste der Fete auf eine Reise ins Jahr 1957 mitnehmen will. Dazu sollen sich die Besucher natürlich möglichst auch stilecht kleiden. Für den passenden musikalischen Rahmen sollen gleich mehrere Live-Bands aufspielen. Wird die Fete ein Erfolg, ist eine Neuauflage geplant.