Herr Koch, für Aufregung sorgte im Jahr 2018 das Thema Straßenbaubeiträge. Was ist bei der Kommunikation zwischen Rathaus und Bürgern schiefgelaufen?

Wolfgang Koch: Da ich bei den meisten Anliegerversammlungen nicht dabei war, kann ich das im Detail nicht sagen. Ich habe allerdings Rückmeldung bekommen, dass sich da zum Teil wenig diplomatisch verhalten wurde.

Von beiden Seiten?

Koch: Ja, teils von der Verwaltung wie auch teils von den Bürgern. Das ist ein schwieriges Thema. Insbesondere, wenn Anwohner mit hohen zu erwartenden Beiträgen konfrontiert werden, verstehe ich emotionale Reaktionen ein Stück weit. Wobei ich auch sagen muss, dass die Verwaltung nun einmal ein Straßenausbauprogramm des Rates umsetzt, der ja nicht in eigener Herrlichkeit handelt. Das sind politisch gefasste Entschlüsse, die von der Verwaltung nach Recht und Gesetz umgesetzt werden. Wir können in Bünde nicht so tun, als würde es im Land Nordrhein-Westfalen keine Straßenausbaubeitragspflicht geben.

Verfügt die Verwaltung über Spielraum, den Bürgern entgegenzukommen?

Koch: In Bünde, das muss man auch einmal sagen, werden die niedrigsten Beitragssätze für Anwohner im Kreis Herford erhoben, also bereits die höchsten kommunalen Beiträge im Wittekindsland getragen. Zudem bieten wir bis zur Klarstellung einer landesgesetzlichen Regelung eine zinslose Ratenzahlung an. Sollte es zu einer Abschaffung der Straßenbaubeiträge kommen, erhalten die Anwohner ihr Geld zurück. Mehr Handlungsspielräume sehe ich für eine nordrhein-westfälische Kommune derzeit nicht.

Welche Regelung würden Sie sich von der Landesregierung wünschen?

Koch: Aus meiner Sicht sollten die Ausbaubeiträge nicht ersatzlos abgeschafft werden. Ich wüsste auch nicht, wie eine verlässliche Finanzierung dann aussehen sollte. Den Kommunen die komplette Entscheidungsgewalt zu geben, halte ich für einen völlig verkehrten Ansatz, das kann so nicht funktionieren. Diese Straßenausbaukosten müssen ja durch Beiträge, Steuern oder sonstige Abgaben getragen werden. Und wenn ich das richtig gesehen habe, sind die Kommunen in Bayern, dort also, wo die Beiträge abgeschafft wurden, keineswegs glücklich darüber.

Apropos Landessache: Die Klagen von Verdi gegen die verkaufsoffenen Sonntage waren auch hier Dauerthema und Zankapfel zugleich. Wie wichtig sind solche Veranstaltungen für Bünde und wie beurteilen Sie die aktuelle Gesetzeslage?

Koch: Die Gesetzeslage ist aus meiner Sicht vollkommen unbefriedigend. Weil sie unklar ist und den Kommunen keine Rechtssicherheit bietet – da muss dringend nachgebessert werden. Verkaufsoffene Sonntage sind sowohl für die hiesige Kaufmannschaft als auch allgemein für den Standort Bünde wichtig, weil Menschen aus dem Umland in die Stadt kommen.

Ein recht junges Angebot im Bünder Veranstaltungskalender ist »Sport im Park«. Allerdings trübten zahlreiche Lärmbeschwerden von einigen wenigen Anwohnern den Gesamteindruck, es kam zu Anzeigen und Polizeieinsätzen. Wie soll damit zukünftig umgegangen werden?

Koch: Wir wollen die Veranstaltungsreihe auch in Zukunft anbieten, weil es einfach ein attraktives Angebot ist. Die Anwohner werden wir frühzeitig über das Programm informieren. Mit dem BTW haben wir bereits besprochen, dass Kurse, die als sehr lärmintensiv wahrgenommen wurden, nicht mehr in dieser Form stattfinden sollten. Natürlich besteht da ein Interessenkonflikt: Als Anwohner will man seine Ruhe haben, gleichzeitig wollen wir so vielen Menschen wie möglich die Nutzung des Parks ermöglichen. Eine einvernehmliche Regelung ist das Ziel, wobei man es wohl nicht allen Anwohnern wird recht machen können.

Das Areal oberhalb des Steinmeisterparks soll neu gestaltet werden. Noch vor einem Jahr hofften Sie, dass das neue Freibad »in 2019 eröffnen kann« und »mindestens fünf Millionen Euro« kosten wird. Das stellt sich inzwischen anders dar.

Koch: So ist es. Wir haben uns für einen Generalplaner entschieden. Die Ausschreibung musste aufgrund des Volumens europaweit erfolgen, das hat sich hingezogen. Ende November ist der Auftrag vergeben worden, erste Gespräche zwischen allen Beteiligten haben bereits stattgefunden. 2019 wird das Projekt definitiv nicht fertig werden, ich hoffe 2020. In diesem Januar werden wir den städtischen Gremien erste Informationen zum Zeit- und Kostenrahmen mitteilen. So wie es jetzt aussieht, werden wir mit fünf Millionen Euro nicht hinkommen. Am Ende wird aber der Rat entscheiden, welches Ausstattungsniveau realisiert werden soll.

Und was wird mit dem benachbarten Elsestadion passieren?

Koch: Wir wollen den gesamten Bereich so aufwerten, dass er den Namen »Sport- und Freizeitpark Bünde-Mitte« auch verdient. Die Umgestaltung soll einvernehmlich mit den Nutzern des Elsestadions geplant werden. Will man das Stadion in seiner jetzigen Form erhalten, müssen erhebliche Geldmittel in die Hand genommen werden. Ich halte das nicht für richtig. Aus meiner Sicht muss das gesamte Areal offener werden und sollten dort Anlagen hin, die nicht nur Vereinssport ermöglichen, sondern vielfältige Freizeitaktivitäten. Selbstverständlich werden wir darauf achten, dass die jeweiligen Vereinsinteressen berücksichtigt werden.

2020 endet Ihre zweite Amtszeit. Dass Sie für keine dritte kandidieren, hatten Sie bereits im September angekündigt, zwei Jahre vor der nächsten Kommunalwahl. Warum so früh?

Koch: Eigentlich noch früher. Dem CDU-Stadtverband habe ich meine Entscheidung im Februar mitgeteilt und es dann meiner Partei überlassen, wann sie es öffentlich kommunizieren will. Ich habe darauf keinen Einfluss genommen.

Was wollen Sie noch realisiert sehen, bevor Sie sich in den Ruhestand verabschieden?

Koch: Eine Reihe ganz unterschiedlicher Dinge. Der Bahnhof mit dem gesamten Quartier soll jetzt aufgewertet werden, in 2019 muss auf jeden Fall geklärt werden, wo wir mit unserer Bücherei hingehen, und wir wollen, wie bereits erwähnt, den »Sport- und Freizeitpark Bünde-Mitte« auf den Weg bringen. Wichtige Themen sind ferner der Kita-Ausbau, die weitere Entwicklung unseres Schulstandortes sowie die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes, wo sehr wahrscheinlich Veränderungen in der Struktur der Feuerwehrgerätehäuser auf uns zukommen. Ich habe den Wunsch und den Elan, weiter zu gestalten.

Zum Abschluss eine Schnellfragerunde mit Themen, die unsere Leser angeregt haben. Wie steht es um das Cordes-Gelände, die Ernstmeier-Ruine in Randringhausen und die ehemalige Britensiedlung in Hunnebrock?

Koch: Für das Cordes-Gelände streben wir eine gewerbliche Nutzung an, die der zentralen Lage gerecht wird. Wir sind bereits im Gespräch mit mehreren Investoren, in der ersten Jahreshälfte werden wir hoffentlich Klarheit haben. Die Verkehrssicherungspflicht in Randringhausen hat die Stadt übernommen, an die Gebäude des ehemaligen Kurhauses kommen wir nicht heran, da sie sich in Privatbesitz befinden. Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben kann uns immer noch nicht sagen, welchen Preis sie für die Robert-Schumann-Straße aufruft. Das zieht sich leider. Wir haben den Beschluss, die Immobilien in Hunnebrock komplett zu erwerben und hoffen, dass es bald losgehen kann.

Was war für Sie als Bürgermeister das Highlight in 2018?

Koch: Der Cordes-Abriss.

Und was die größte Enttäuschung?

Koch: Immer noch die Sache mit Häcker-Küchen. An ein richtig frustrierendes Erlebnis kann ich mich sonst nicht erinnern.

Zu guter Letzt: Was wünschen Sie sich für das Jahr 2019?

Koch: Dass wir die genannten Projekte erfolgreich weiterführen können und dass verantwortungsvoll mit kommunalen Mitteln umgegangen wird, sodass unsere wirtschaftliche Lage weiterhin gut bleibt. Wenn das eintritt, und wir alle gesund bleiben, ist alles okay.