Von Daniel Salmon

Drei Jahrzehnte lang hat das LF8 vom Typ Mercedes Benz 711D den Brandbekämpfern der Elsestadt gute Dienste geleistet, im vergangenen November wurde es abgemeldet. »Es hat seinen Zweck bei uns erfüllt und ist mittlerweile ja auch nicht mehr auf dem aktuellen Stand der Technik«, erklärt Mark Wippersteg, Leiter Ausrüstung und Technik bei der Bünder Feuerwehr.

Angeschaft für den Spradower Löschzug

Beim Blick in den Innenraum wird klar, aus welchem Jahrzehnt das LF8 stammt. Foto: Daniel Salmon

1987 war das LF8 (Höchstgeschwindigkeit 100 km/h) für den Löschzug Spradow angeschafft worden und bis vor sechs Jahren dort im Einsatz. »Die hatten damals ein neues Fahrzeug bekommen – und seither diente der Mercedes als Reserveauto der Bünder Feuerwehr und war in Holsen stationiert«, so Wippersteg. Weil die Löschgruppe Hunnebrock im vergangenen Jahr aber ein neues HLF 20 erhielt, soll nun deren altes Auto die Reservefunktion übernehmen. Das HLF8 werde somit nicht mehr gebraucht.

Bereits in der Vergangenheit hatte die Stadt nicht mehr benötigte Einsatzfahrzeuge und Ausrüstungsgegenstände über die Auktionsplattform des Zolls veräußert. Diese fanden teils noch eine ziemlich interessante Verwendung (siehe Infobox).

Nächste Hauptuntersuchung ist 2020

Zweite Karriere beim Film Laut Mark Wippersteg hat die Stadt Bünde schon mehrfach ausgediente Fahrzeuge und Geräte der Hauptamtlichen Feuer- und Rettungswache auf der Zollseite im Internet versteigert: »Unter anderem drei Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug.« Und zumindest die RTW haben scheinbar noch eine zweite Karriere hingelegt – und zwar beim Fernsehen. »Denn 2017 ist ein Rettungswagen an eine Filmfirma in Köln gegangen und kommt nun bei TV-Produktionen zum Einsatz. In einer Folge von ›Alarm für Cobra 11‹ habe ich das Fahrzeug schon mal gesehen – sozusagen in der Komparsenrolle«, sagt Wippersteg, der den ehemaligen Bünder Einsatzwagen gut an der auffälligen Beklebung erkennen konnte. Einige alte Pumpen der heimischen Feuerwehr waren im letzten Jahr zudem von einem Berliner Unternehmen ersteigert worden, das sich um die Spezialeffekte bei den Babelsberger Filmstudios kümmert.

Das LF8 hat während seiner »Karriere« bei der Bünder Feuerwehr 31.301 Kilometer gelaufen. Die nächste Hauptuntersuchung für den Diesel mit einem zulässigen Gesamtgewicht von etwa sechs Tonnen steht im Februar 2020 an. Laut Informationen auf der Auktionsseite sei das Fahrzeug in einem seinem »Alter entsprechenden Zustand«. Äußerlich sei an Fahrgestell und Aufbau kein Rost zu erkennen. Karosserie und Lackierung würden »leichte Gebrauchsspuren« aufweisen. Das Löschauto ist nach Angaben der Stadt regelmäßig gewartet worden, die letzte Reparatur (Erneuerung der Starterbatterie und des Generators der Lichtmaschine) hatte im vergangenen September stattgefunden. »Das Fahrzeug ist fahrbereit aber stillgelegt«, heißt es in der Anzeige im Internet.

»Die Sachen, die wir noch brauchen konnten, haben wir natürlich aus- und abgebaut. Wir prüfen dann, ob wir Schläuche oder andere Gerätschaften noch nutzen können«, sagt Mark Wippersteg. Auch das Funkgerät wurde demontiert: »Denn das dürfen wir natürlich nicht verkaufen.« Blaulicht und Signalhörner verbleiben zunächst auf dem Wagen, müssten aber später für eine private oder gewerbliche Nutzung rückgebaut werden.

Auktion läuft bis Montag

Online gegangen war die Auktion am 17. Dezember 2018, enden wird sie am nächsten Montag, 7. Januar, um Punkt 11.43 Uhr. Das Einstiegsgebot lag bei 3000 Euro. Bis Mittwochnachmittag wurden drei Gebote für das Bünder LF8 abgegeben, weit mehr als 2000 Mal wurde die Seite bislang aufgerufen. Das Höchstgebot liegt bei bei 3333 Euro. Der Erlös der Versteigerung wird in den städtischen Haushalt fließen.

»Das Fahrzeug hat viele Einsätze erlebt. Und ich finde es gut, wenn es künftig noch eine neue Verwendung findet«, sagt Mark Wippersteg.