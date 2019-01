Bünde (WB). Eine 39 Jahre alte Frau aus Bünde ist bei einem Verkehrsunfall am Mittmorgen leicht verletzt worden. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7500 Euro.

Zum Unfall kam es laut Informationen der Polizei, als eine 41-jährige Bünderin am Mittwochmorgen gegen 7.15 Uhr mit einem Mercedes A-Klasse auf der Hansastraße in Richtung Osnabrücker Straße unterwegs war. An der Einmündung zum Autobahnzubringer der A30 wollte sie links dem weiteren Verlauf der Hansastraße folgen, in Richtung des Kreisverkehrs an der Osnabrücker Straße. »Dabei übersah sie eine vorfahrtsberechtigte 39-jährige Bünderin, die mit einem Skoda Superb auf dem Zubringer der A30 in Richtung Hannover fuhr«, teilt die Polizei mit.

Durch den Zusammenstoß wurde die 39-jährige Frau leicht verletzt. Sie musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Ihr Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 7500 Euro.