Von Hilko Raske

Bünde (WB). 1350 Mitglieder hat der Bünder Kneipp-Verein aktuell – und bislang diente das Wohnzimmer der Vorsitzenden Hannelies Wietzorke quasi als Geschäftsstelle. Das soll sich nun ändern. Ab sofort ist der Verein in neuen Räumlichkeiten im Haus Marktstraße 1 zu erreichen. Dort wurde am Donnerstag auch das Jahresprogramm 2019 vorgestellt.

»Der Kneipp-Verein ist kein Sportverein, auch wenn wir viele Sportangebote bereithalten«, stellt Hannelies Wietzorke gleich als Erstes klar. Bewegung sei aber eines von fünf zentralen Elementen in der Philosophie von Sebastian Kneipp, die den Kneipp-Vereinen als ideelle Grundlage ihres Angebots dienten. Und das finde seinen Niederschlag im Kursangebot: »Das reicht von A wie Aqua-Fitness bis Z wie Zumba.«

»Bärlauch-Wanderung« im Mai

Ganz zentral gelegen: die neue Geschäftsstelle im Erdgeschoss der Gebäudes Marktstraße 1, direkt neben der Markt-Apotheke. Foto: Hilko Raske

Ein weiterer Baustein in der Lehre des Naturheilkundlers und Pfarrers sei die Ernährung. »Gesunde Nahrung und wie man sie zubereitet ist von immenser Bedeutung«, so die Vereinsvorsitzende. Deshalb biete man unter dem Motto »Kochen & Genießen« vier Abende an, bei denen man jahreszeitliche Rezepte ausprobieren wolle. Damit komme man auch schnell zu einem weiteren wichtigen Element der Kneippschen Philosophie: den Pflanzen.

Die würden selbstverständlich im neuen Jahresprogramm berücksichtigt. So finde beispielsweise am 13. April eine »Bärlauch-Wanderung« statt. »Dabei soll man den ›Vitamin-König‹ riechen und kosten können«, informiert Vorstandsmitglied Anja Reckeschat, die verantwortlich für die Programmorganisation des Vereins ist. »Essbare Kräuter am Wegesrand« heißt es dann am 5. Mai, getreu dem Ausspruch von Sebastian Kneipp, dass Kräuter nicht nur Heilmittel, sondern auch ganz ausgezeichnete Nährmittel sind.

Wassergüsse geplant

Einen elementaren Baustein in der Kneippschen Philosophie habe man bislang aber eher stiefmütterlich behandelt, gibt Hannelore Wietzorke zu: »das Wasser«. Allerdings sei vorgesehen, im Kurhaus Bültermann, in dem viele Aqua-Kurse stattfinden würden, Installationen für Wassergüsse einzubauen. Darüber hinaus gebe es im Kurgebiet Randringhausen bereits ein Wassertretbecken. »Die braune Färbung des Wassers ist nicht etwa ein Zeichen von Verschmutzung, sondern rührt daher, dass es sich um Wasser aus einer schwefelhaltigen Heilquelle handelt«, informiert Anja Reckeschat. Zudem würde das Becken wöchentlich durch die Stadt Bünde gereinigt.

Das fünfte Element der »Kneippianer« sei die Balance, so Hannelies Wietzorke. Hier gebe es neben bewährten Angeboten wie »Progressive Muskelentspannung«, »Breathwalk-Yoga« oder »Meditatives Tanzen« auch ganz neu das »Intuitive Bogenschießen«.

197 Kurse in 2019

»Insgesamt bieten wir in diesem Jahr 197 Kurse an. Daneben gibt es noch monatlich Vorträge zu Gesundheitsthemen, aber auch Gemeinschaftsfahrten, Besichtigungen und Wanderungen«, sagt die Vereinsvorsitzende. Das Angebot richte sich an alle Altersklassen – und das würde sich auch in der Alterschichtung der Vereinsmitglieder widerspiegeln. Nachwuchssorgen wie andere Vereine habe man nicht. »Wir zählen bundesweit zu den zehn am schnellsten wachsenden Kneipp-Vereinen.«

Das neue Programm liegt in den Rathäusern von Bünde und Hiddenhausen, dem Stadtmarketingbüro Bünde, den Büchereien von Bünde und Kirchlengern und natürlich in der neuen Geschäftsstelle aus. Die hat dienstags und mittwochs von 10 bis 13 Uhr und freitags von 14 bis 16 Uhr geöffnet.