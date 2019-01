Die Stadverwaltung war die zweite Station der acht Mädchen und Jungen, die als Heilige Drei Könige aus dem Morgenland – Caspar, Melchior und Balthasar – gemeinsam mit Gemeindereferent Ulrich Martinschledde durch die Innenstadt zogen, um Spenden für das Kindermissionswerk in Aachen zu sammeln. »Vorher waren wir schon in der Kita am Markt und besuchen dann auch noch einige Geschäfte und Seniorenheime in der Stadt«, so Martinschledde.

Vor dem Ratssaal trugen die Sternsinger Lieder vor. Unter anderem den Song »Wir gehören zusammen«. Dieser Spruch steht zugleich für das Motto der diesjährigen Spendensammlung. »Das Beispielland für die Aktion dieses Mal ist Peru. Dort werden Kinder unterstützt, die aufgrund von Behinderungen große Nachteile erleben – vor allem in den dortigen Slums der großen Städte«, so Martinschledde.

33 Sternsinger unterwegs

Stellvertretend für Bürgermeister Wolfgang Koch bedankte sich Erster Beigeordneter Günther Berg für den überbrachten Segen, steckte einige Geldscheine in die silberne Spendendose und meinte: »Ich finde es wirklich toll, wie viele Stunden eurer Freizeit ihr in den Dienst einer guten Sache stellt.« Denn schließlich werden die Sternsinger der St. Josef-Gemeinde auch an diesem Wochenende unterwegs sein.

In Bünde werden die 33 Kinder und Jugendlichen hunderte Haushalte besuchen und ihnen den Segen bringen. Aufgesucht werden die Haushalte, die sich in diesem oder im letzten Jahr in eine entsprechende Besuchsliste haben eintragen lassen. Neuanmeldungen sind noch digital bis zum heutigen Freitag um 18 Uhr per Mail an u.martinschledde@prwi.nrw möglich.

Am Samstag sind die Kinder und Jugendlichen von 11.30 bis 16 Uhr in den Stadtteilen Bustedt, Hunnebrock, Hüffen und Südlengern unterwegs. Am Sonntag werden sie Häuser in der Bünder Innenstadt, in Ennigloh, Muckum, Spradow und Dünne ansteuern.