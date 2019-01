Bünde(BZ/sal). Der ehemalige Betreiber des Toro Blanco hat sich in einer knappen Nachricht bei den Gästen entschuldigt, die zwischen den Weihnachtsfeiertagen und Ende Januar noch einen Tisch in dem mittlerweile geschlossenen Restaurant reserviert hatten.

Mit braunem Paketklebeband war die knappe Nachricht auf einem Din-A4-Papierzettel an der Eingangstür des Fachwerkhauses am Bünder Rathausplatz angebracht worden. Zudem wird in dem Aushang mitgeteilt, dass der Betrieb aus »steuerlichen Gründen unerwartet zwangsschließen« musste und in der Folge dann insolvent gemeldet worden sei.

Gäste vor verschlossenen Türen

Wie berichtet, hatten potenzielle Gäste schon mehr als eine Woche vor dem vergangenen Weihnachtsfest beim Bünder Toro Blanco vor verschlossenen Türen gestanden. Damals hatte noch keine Nachricht über die Schließung aufgeklärt. Einzig ein Schreiben, das darüber informierte, dass Kartenzahlungen nicht mehr möglich sind, hing aus.

Der Sachbearbeiter in dem vorläufigen Insolvenzfall, der Rechtsanwalt Marcel Moranz von der in Osnabrück ansässigen Kanzlei »bpl Rechtsanwälte Stroot & Kollegen«, hatte auf Anfrage dieser Zeitung vor knapp drei Wochen erklärt, dass eine Fortführung des Restaurantbetriebs zwar geprüft werde, »allerdings unter aktuellen rechtlichen Bedingungen nicht darstellbar« sei.