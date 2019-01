Für 6000 Euro ist das 30 Jahre alte Löschfahrzeug der Bünder Feuerwehr am Montagvormittag versteigert worden. Foto: Daniel Salmon

Von Daniel Salmon

Bünde (WB). Um Punkt 12.15 Uhr fiel am Montagvormittag der virtuelle Hammer und das knapp 30 Jahre LF8 der Stadt Bünde wechselte den Besitzer. Stolze 6000 Euro hatte ein anonymer Käufer zuletzt für das ausgediente Feuerwehrfahrzeug geboten. Das Geld fließt nun in den kommunalen Haushalt.

»Ich bin wirklich begeistert über das Ergebnis der Versteigerung. Das Startgebot lag ja ursprünglich bei 3000 Euro. Die Summe für die es jetzt weggegangen ist, hatte ich ehrlich gesagt auch im Hinterkopf«, so Mark Wippersteg, Leiter Technik und Ausrüstung der hauptamtlichen Bünder Feuerwehr. Laut seiner Aussage sei das knallrote Löschfahrzeug die gebotene Summe auf jeden Fall auch wert. Denn das LF8 vom Typ Mercedes Benz 711D sei von den Mitgliedern der ehrenamtlichen Löschgruppen Spradow und Holsen, wo es zuletzt stationiert war, stets gut gepflegt worden. Wippersteg: »Der Zustand des Wagens ist wirklich gut«, so Wippersteg. Mehrere Interessenten hatten sich den Wagen, der aktuell auf der Hauptwache an der Dünner Straße untergestellt ist, angesehen: »Einer wollte das Löschfahrzeug wohl zu einem Wohnmobil umbauen«

Auktion dauert länger

Ursprünglich hätte die Auktion auf der Versteigerungsplattform des Zolls am Montag bereits um 11.43 Uhr enden sollen. Das höchste Gebot lag zu diesem Zeitpunkt bei 4800 Euro. »Ein Kollege kam auch schon zu mir rein und sagte, der Wagen wäre verkauft«, so Wippersteg. Was er und seine Kollegen aber nicht wussten: Immer wenn kurz vor Schluss noch ein Gebot abgegeben wird, verlängert sich die Dauer der Auktion automatisch um fünf Minuten.

Bieter-Krimi um das Auto

Zuletzt hatte sich daher ein wahrer Bieter-Krimi um das Auto (Laufleistung: 31.301 Kilometer) entwickelt. Schlussendlich waren 33 Gebote abgegeben worden. Mehrere Feuerwehrleute versammelten sich zur Mittagszeit vor Wipperstegs Bildschirm um das Spektakel zu verfolgen. Die Seite der Online-Auktion wurde seit ihrer Erstellung am 17. Dezember 2018 insgesamt 3834 Mal angesehen.

Zwei Wochen Zeit zum Abholen

Nachdem diese Zeitung über die Versteigerung des LF8 berichtet hatte, war bei der Feuerwehr sogar eine Anfrage eines TV-Senders eingegangen. »Die wollten wohl auch darüber einen Beitrag machen«, so Wippersteg.

Der neue Besitzer, der den Wagen unter dem Pseudonym »Niermann60« ersteigert hat, kann das ausgediente LF8 nun binnen zwei Wochen abholen.