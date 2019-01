Von Karl-Hendrik Tittel

Der Neujahrsempfang im Stadtgarten gehört zum ersten gesellschaftlichen Höhepunkt Bündes im jeweils jungen Jahr. Mit 600 Besuchern war die Veranstaltung, bestehend aus Sektempfang, Ansprache sowie einem Konzert der Nordwestdeutschen Philharmonie (NWD) restlos ausverkauft. Wolfgang Koch erwähnte nicht zufällig historische Ereignisse mit einem Jubiläum oder runden Geburtstag – denn auch das Neujahrskonzert jährte sich am Sonntagabend zum 20. Mal.

Faire politische Diskussionen

Für 2019 wünscht sich das Stadtoberhaupt faire politische Diskussionen, einen respektvollen Umgang miteinander und Kompromissbereitschaft. »Diese Grundsätze sollten wir beherzigen, wenn wir unsere Ziele erreichen wollen«, so Koch. Um diesen näher zu kommen, soll unter anderem der Schulstandort weiter entwickelt werden – mit zwei neuen Mensen im Schulzentrum Nord und größeren An- und Umbauten an der Grundschule sowie Realschule Bünde-Mitte. Auch für den Bahnhof hatte Koch gute Nachrichten zu verkünden: Die Arbeiten an den Bahnsteigen seien fast abgeschlossen, schon in Kürze sollen die Aufzüge fahren, Bünde soll auch künftig IC-Halt bleiben und die Neugestaltung des Bahnhofsgebäudes in diesem Jahr begonnen werden.

Große Herausforderungen 2019

»Zu den großen Herausforderungen 2019 gehören ganz bestimmt die Planungen zur Neugestaltung des Freibades«, so Koch weiter. Aber auch die Schaffung des Sport- und Freizeitparks Bünde-Mitte, die Bebauung des Cordesgeländes, der Erwerb der früheren britischen Wohnungen, der Straßen- und Radwegebau, die Umwandlung der Stadtbücherei in ein »Medien- und Kommunikationszentrum« und vieles mehr stünde auf dem Programm der nächsten Monate und Jahre. »Und dabei gilt es, die gute wirtschaftliche Lage der Stadt, die wir uns durch die günstige Wirtschaftslage und aufgrund eigener Anstrengungen in den letzten Jahren erarbeiten konnten, zu erhalten.«

»Happy Birthday – Happy New Year«

Der Bürgermeister bedankte sich abschließend ausdrücklich bei den Menschen, die »ehrenamtlich oder beruflich« für andere da seien. »Sie alle verdienen unser uneingeschränktes Lob und unsere hohe Anerkennung. Im Zusammenhalt der Bürgerinnen und Bürger schlägt das Herz einer jeden Stadt und macht es stark.«

»Happy Birthday – Happy New Year« lautete der Titel des NWD-Konzertes. Launig moderiert und kompetent geleitet von David Marlow sowie unterstützt von Mezzosopranistin Anna Werle, bot das Landesorchester eine abwechslungsreiche Mischung beschwingter Melodien – unter anderem von Johann Strauß, Arthur Sullivan oder Eric Coates. Und von Jacques Offenbach und Franz von Suppé, den »beiden Urvätern der deutschen Operette«, so Marlow, die beide vor 200 Jahren geboren wurden.