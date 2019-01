Klassischer Chic: Maren Zobel zeigt eines ihrer Lieblingsoutfits in Rot und Schwarz (links). Lässig: Axel Zobel trägt zu 50er-Jahre-Partys gerne Jeans, weißes Shirt und Hosenträger (Mitte). Uuuups, was blitzt denn da hervor? Der Petticoat unter dem Klassiker – dem rot-weiß-gepunkteten Kleid (rechts). Foto: Kathrin Weege

Von Kathrin Weege

Veranstalter sind Maren Zobel-Peter und ihr Mann Axel Zobel. Und die beiden sind Experten in Sachen »Fifties«. Sie sind nicht nur Fans dieser Zeit, sondern haben Ende 2017 auch einen Laden an der Wasserbreite eröffnet, der sich auf Kleidung aus eben dieser Epoche spezialisiert hat. »Es soll eine Party für alle Bünder werden, aber auch für die 50er-Szene«, sagt Maren Zobel. Wer mag, kommt im Stil der damaligen Zeit. »Besondere Kleidung ist aber kein Muss«, meint Axel Zobel. Und damit alle Feierlustigen auf ihre Kosten kommen, wird die Musik sehr gemischt sein. Ab 20 Uhr spielt die erste Band. The Cone Brothers aus Lübbecke covern Songs querbeet aus den 50er und 60er Jahren. »Da sind für alle bekannte Hits dabei«, versprechen die Zobels. Danny and the Chicks aus Essen covern, haben aber auch jede Menge eigene Songs im Programm. DJ Hipcat – ein Szene-DJ – sorgt den restlichen Abend für die passende Songauswahl.

Hervorblitzender Petticoat

Was macht die Begeisterung für die Zeit des Rock’n’Roll eigentlich aus? Maren Zobel-Peter: »Die Lebenfreude damals. Die 50er sind eine Zeit des Umbruchs. Der Musikstil wandelte sich, amerikanische Einflüsse schwappen rüber nach Deutschland.« Und noch etwas fasziniert sie: die Kleidung. »Die Weiblichkeit wurde wieder hervorgehoben. Das finde ich schön.« Darf der Petticoat unter dem Kleid hervorblitzen? »Eigentlich nicht, er galt damals als Unterwäsche. Heute ist es Geschmacksache«, so die Zobels.

Klassiker: rot-weiß-gepunktetes Kleid

Wer noch ein passendes Outfit für die Party braucht, wird im Laden »Sweet Rockin’ 50’s« fündig. »Die Herren tragen entweder lässig Jeans und Lederjacke – gerne mit Hosenträgern – oder aber die klassische, weitere Swing-Hose«, weiß der 42-jährige gelernte Einzelhandelskaufmann, der früher den Skater-Laden in der Nähe des Gymnasiums am Markt betrieben hat. Bei den Damen sind zwar auch feminine Hosen angesagt. »Die meisten bevorzugen aber Kleider mit Petticoat. Der Klassiker ist dabei das rot-weiß-gepunktete Kleid«, sagt Maren Zobel-Peter. Die 38-Jährige hat etwas Lustiges beobachtet: »Wer bei uns im Laden einen Petticoat anprobiert, wiegt damit automatisch die Hüfte hin und her. Es ist immer ein besonderes Gefühl.«

Wiederholung angestrebt

Wird die Party ein Erfolg, soll sie in Bünde etabliert werden. »Die meisten Veranstaltungen dieser Art sind im Sommer, daher haben wir uns bewusst für diese Jahreszeit entschieden«, erklärt Axel Zobel. Bisher sind 210 der insgesamt 300 Karten verkauft. Wer sich noch eine zum Preis von 13,50 Euro sichern möchte, erhält sie bei den Zobels im Geschäft »Sweet Rockin’ 50’s« an der Wasserbreite oder unter www.widuticket.de.