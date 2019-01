Bünde/Rödinghausen (WB/KaWe). Raus aus Reithose und Stiefeln, rein ins Ballkleid oder in den Anzug. Zum zweiten Mal richtet der Reitverein zum Kirschensiek in Kooperation mit dem Reitstall Ostermeyer in Rödinghausen einen festlichen Reiterball aus. Gefeiert wird am Samstag, 2. Februar, im Tanzhaus Marks. »Eingeladen sind nicht nur Vereinsmitglieder, sondern alle Pferdesport-Begeisterten aus dem Kreis Herford«, sagt Dennis Hotes, stellvertretender Vereinsvorsitzender.