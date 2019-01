Michelle (4) fühlt sich wohl in der evangelischen Kindertagesstätte am Nord ring. Im ehemaligen Pfarrhaus werden 30 Mädchen und Jungen betreut. Mit der Umwandlung vom Pfarrhaus zur Kita reagiert der Kirchenkreis gemeinsam mit dem städtischen Jugendamt auf den stark gestiegenen Bedarf an Kita-Plätzen. Foto: Hilko Raske

Von Hilko Raske

Die evangelische Lydia-Kirchengemeinde hatte das ehemalige Pfarrhaus für die Nutzung als Kindertagesstätte zur Verfügung gestellt. Die Immobilie wurde an den Evangelischen Kirchenkreis Herford vermietet, der als Kita-Träger das Gebäude umbauen ließ. Organisatorisch ist die Betreuungseinrichtung als »Haus am Nordring« eine Erweiterung der evangelischen Kita Frühlingsweg.

Bedarf stark gestiegen

Bisher gibt es in der Kita Frühlingsweg drei Kindergruppen mit 50 Plätzen für Mädchen und Jungen im Alter von sechs Monaten bis zu sechs Jahren. Davon sind 16 Plätze für Kinder unter drei Jahren vorgesehen. Durch die Erweiterung kommen noch mal 30 Mädchen und Jungen von zwei bis sechs Jahre hinzu.

Mit der Umwandlung vom Pfarrhaus zur Kindertagesstätte reagiert der Kirchenkreis gemeinsam mit dem städtischen Jugendamt auf den stark gestiegenen Bedarf an Kita-Plätzen in Bünde. Die Mittel dafür wurden im März des vergangenen Jahres bewilligt, im Juli erfolgte die Baugenehmigung. »Wir hatten eine sehr starke Nachfrage nach den Plätzen«, informiert Regine Henneken, die beim Kirchenkreis als Kita-Fachberaterin tätig ist.

Viele Plätze schon im Juli vergeben

Schon im Juli waren 23 Plätze vergeben. Ein Teil der Kinder wurde bis zur Eröffnung der Einrichtung in der Kita Frühlingsweg betreut. Bis die Mädchen und Jungen in das ehemalige Pfarrhaus einziehen konnten, mussten aber noch etliche Umbauten vorgenommen werden. So wurde eine Küche eingebaut, die Waschräume vom Zuschnitt her geändert, die Gruppenräume vergrößert und diverse Sicherheitsmaßnahmen wie der Anbau einer Nottreppe und die Schließung des Treppenhauses vorgenommen. Etwa 390.000 Euro kosteten Umbau, Mobiliar und Neugestaltung des Außengeländes. 350.000 Euro flossen als Fördermittel des Bundes, 36.000 Euro kamen von der Stadt und etwa 4000 Euro vom Kirchenkreis.

»Diese 30 neuen Kitaplätze sind die ersten von 196, die in diesem Jahr noch geschaffen werden sollen«, informiert Jugendamtsleiterin Karin Schäffer. So seien 42 in der ehemaligen Grundschule Ahle vorgesehen, weitere 40 in der DRK-Kita Kieselstein, 22 in Hüffen, 20 in der integrativen Kita Abenteuerland in Spradow und 42 im ehemaligen Jugendheim Ennigloh.