423 Flüchtlinge sind laut der jüngsten Erhebung der Stadt in den kommunalen Unterkünften, vor allem in den Häusern der Bima, untergebracht. Foto: Daniel Salmon/Archiv

Von Daniel Salmon

Das könnte damit zusammenhängen, dass die Kommune die festgesetzte Quote für die Unterbringung von Asylsuchenden zu jener Zeit recht schnell übererfüllt hatte und somit keine weitere Menschen mit Fluchthintergrund aufnehmen musste.

Stichtag für den Stand der Zuweisungen der letzten zwölf Monate ist der 16. Dezember 2018, wie aus den Unterlagen für die kommenden Sitzung des Integrationsrates hervorgeht. Das Gremium wird sich in seiner Sitzung am 15. Januar mit der vom Sozialamt aufgestellten Statistik befassen.

Laut der Vorlage handelte sich bei den neu zugewiesenen Asylsuchenden um 21 Familien und 45 Einzelpersonen, vornehmlich aus Syrien und dem Irak.

Viele Hilfesuchende aus Syrien

423 Flüchtlinge sind nach der jüngsten Erhebung derzeit in Einrichtungen der Kommune untergebracht, vor allem in den ehemaligen Unterkünften für Angehörige der britischen Streitkräfte, die nun der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) gehören. Dabei handelt es sich nach Auskunft aus dem Rathaus um 296 Männer oder Jungen sowie 127 Frauen oder Mädchen. Die meisten dieser Flüchtlinge stammen aus dem nahen und mittleren Osten (Syrien, Irak, Afghanistan, Aserbaidschan, Iran und Pakistan) oder auch aus der Russischen Föderation.

104 dieser Asylbewerber sind zwischen 18 und 25 Jahren alt, 145 zwischen 26 und 40. Die weitere Altersstruktur stellt sich wie folgt dar: 0 bis 3 Jahre: 38 Personen; 4 bis 6 Jahre: 22 Personen; 8 bis 13 Jahre: 33 Personen; 14 bis 17 Jahre: 15 Personen; 41 bis 65 Jahre: 57 Personen; über 65 Jahre: 9 Personen.

65 Personen können Lebensunterhalt selbst bestreiten

Derzeit beziehen laut Verwaltung 153 Menschen dieses Personenkreises keine Zuwendungen mehr nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AyslbLG) und gelten im Sinne der Wohnungslosenstatistik somit als wohnungslos.

358 Menschen, die sowohl in den Bima-Unterkünften als auch in Privatwohnungen untergebracht waren, seien zum 17. Dezember 2018 dem Grunde nach berechtigt gewesen, die entsprechende Leistungen zu erhalten. Davon hätten 65 Personen »ihren Lebensunterhalt inzwischen durch eigenes Erwerbseinkommen sicherstellen«, wie die Stadtverwaltung in den Ausschussunterlagen mitteilt.

Die Sitzung des Integrationsrates beginnt am kommenden Dienstag um 19 Uhr im Rathaus.