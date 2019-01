In dieser Tankstelle aus den 1950er Jahren an der Herforder Straße befindet sich nun die TÜV-Station, die bislang direkt neben dem Kreisstraßenverkehrsamt in Kirchlengern zu finden war. Die Prüfstelle hat Anfang Januar ihren Betrieb aufgenommen. Foto: Hilko Raske

Von Hilko Raske

Bünde (WB). Mehr als 45 Jahre war der TÜV mit seiner Prüfstation direkt am Kreisstraßenverkehrsamt in Kirchlengern vertreten. Seit Jahresbeginn ist damit Schluss. Der neue Standort befindet sich in Bünde – und zwar im Gebäude einer ehemaligen Tankstelle, die noch die unverkennbare Architektur der Wirtschaftswunderjahre aufweist.

Doch warum ist man umgezogen und nun in der Herforder Straße 33 zu finden? Die direkte Nachbarschaft zum Kreisstraßenverkehrsamt wirkt auf den ersten Blick sehr vorteilhaft. Schließlich sind unter den Besuchern der Zulassungsstelle mit Sicherheit zahlreiche potenzielle Kunden. Eine klare Antwort darauf gibt TÜV-Stationsleiter Stephan Strothmann: »Die alte Prüfstation war einfach nicht mehr zeitgemäß – so wollten wir uns nicht mehr präsentieren.« Immerhin stamme das bisherige TÜV-Gebäude aus dem Jahr 1972. Von den Räumlichkeiten und der Größe her sei es beispielsweise noch für Hauptuntersuchungen von Lkw ausgelegt. »Die spielten in den vergangenen Jahren aber bei uns fast keine Rolle mehr. Das hat sich inzwischen in die Fachwerkstätten verlagert.« Somit war die bisherige Prüfungsstation eigentlich überdimensioniert, verbreitete außerdem den spröden Charme der 1970er Jahre.

Umso mehr freut er sich über den neuen Standort. »Den Tankstellencharakter haben wir beibehalten – es ist ein kleines Schätzkästchen daraus geworden«. An den ursprünglichen Charakter erinnert beispielsweise ein original DEA-Zapfsäule aus den 1950ern – auf Hochglanz poliert ein Hingucker. Die Prüfstation sei selbstverständlich mit der neuesten Technik ausgestattet.

Auch Oldtimergutachten im Angebot

Neben Haupt- und Abgasuntersuchungen biete man Oldtimer, Schadens- und Wertgutachten sowie mit einer Prüfgasse auch Umweltplaketten und Vertrauenschecks an.

Strothmann ist bereits seit 17 Jahren für den TÜV Nord tätig, seit 2005 in leitender Position. Für das neue Jahr hat er einen wichtigen Tipp: »Wer jetzt mit einer orangefarbenen TÜV-Plakette unterwegs ist, sollte prüfen, wann die nächste Hauptuntersuchung ansteht.« Die orangefarbene Plakette läuft in diesem Jahr ab. Um keine Bußgelder zu riskieren, sollte man sich rechtzeitig um einen Prüftermin kümmern. Wer Wartezeiten für eine Fahrzeugprüfung vermeiden möchte, kann ganz einfach unter 0800/8070600 oder online auf www.tuev-nord.de einen Termin vereinbaren.

Die TÜV-Station Bünde ist montags bis mittwochs von 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr geöffnet. Am Donnerstag schließt die Anlage um 18 Uhr, freitags um 15 Uhr. Zwischen 12.30 und 13 Uhr findet täglich die Mittagspause statt. Wer in der Woche zu sehr eingebunden ist, kann sein Fahrzeug an jedem ersten Samstag im Monat zwischen 9 und 12 Uhr zur Prüfung bringen.

TÜV Nord

Die TÜV Nord AG ist ein international tätiges Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in Hannover. Hauptaufgaben sind Prüfungen und Zertifizierungen in den Geschäftsbereichen Industrie, Automobil und Personal und Bildung. Es beschäftigt nach eigenen Angaben mehr als 10.000 Mitarbeiter in mehr als 50 Staaten Europas, Asiens, Afrikas und Amerikas.