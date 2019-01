Von Daniel Salmon

Bünde (WB). Eltern, deren Kinder eine Kita in Bünde besuchen, müssen ab August tiefer in die Tasche greifen. Die Stadtverwaltung schlägt eine Erhöhung der Elternbeiträge um fünf Prozent vor.

Auch wer seinen Nachwuchs von Kindertagespflegepersonen betreuen lässt, muss mit einer Beitragsanhebung in gleicher Höhe rechnen.

Die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses sollen sich in ihrer Sitzung am 23. Januar zunächst mit der dafür notwendigen Satzungsänderung beschäftigen. Am 7. Februar soll der Stadtrat dann abschließend in der Sache entscheiden.

Nach Angaben aus dem städtischen Jugendamt waren die Elternbeiträge in Bünde zuletzt im August 2017 um 4,5 Prozent angehoben worden. »Mit der jetzt geplanten Erhöhung um fünf Prozent sollen die zwischenzeitlich eingetretenen Kostensteigerungen im Bereich der Kindertageseinrichtungen ausgeglichen werden«, teilt die Stadt mit.

Steigerung laut Stadt »angemessen«

Denn laut Kinderbildungsgesetz (KiBiz) erhöhen sich die Kindpauschalen, die vom Jugendamt an die Träger der Kitas gezahlt werden, seit Inkrafttreten jährlich um 1,5 Prozent. Zudem sei mit dem Gesetz zur überbrückenden Verbesserung der finanziellen Ausstattung der Kindertagesbetreuung abweichend davon geregelt worden, dass sich die Kindpauschalen in den Kita-Jahren 2016/17, 2017/18 und 2018/19 jährlich um drei Prozent erhöhen. Somit sei seit der letzten Anpassung der Elternbeiträge vor eineinhalb Jahren sogar eine Kostensteigerung von sechs Prozent eingetreten. Unter diesen Vorzeichen erscheine der Verwaltung eine Anhebung der Elternbeiträge für Kitas – und auch für die Elterntagespflege – um fünf Prozent daher als »angemessen«.

Die Abrechnung der Elternbeiträge erfolgt gestaffelt nach Einkommenklassen, dem Alter der zu betreuenden Kinder (U3 oder Ü3) und der gewählten wöchentlichen Betreuungszeit (siehe Grafik). Zahlen müssen aktuell Familien, deren jährliches Einkommen über einer Grenze von 25.000 Euro liegt. Wer weniger verdient, braucht keine Elternbeiträge zu entrichten. Diese Freigrenze war im Vorjahr nach einem Antrag der Sozialdemokraten mehrheitlich beschlossen und wenig später eingeführt worden. Zuvor hatte sie bei 15.000 Euro gelegen.

SPD: Freibetrag auf 30.000 Euro anheben

Wenn es nach den Bünder Sozialdemokraten geht, soll sich der Freibetrag nun abermals erhöhen. Einen entsprechenden Antrag hat Fraktionschefin Andrea Kieper bereits auf den Weg gebracht. In ihrem Schreiben an Bürgermeister Wolfgang Koch weist sie darauf hin, dass im 2016 eine Familie mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern unter 14 Jahren mit einem verfügbaren Jahreseinkommen von 24.420 Euro in Deutschland als arm galt. Zwar liege die derzeitige Einkommensgrenze wertmäßig geringfügig über diesem Betrag. Laut Kieper lege der Beitragssatzung der Stadt Bünde » jedoch lediglich das um die Werbungskosten verminderte Bruttoeinkommen zugrunde«. Hinzugerechnet würden weiter die zur Deckung des Lebensunterhalts von Eltern und Kind gewährten öffentlichen Leistungen. »Während für die Ermittlung, ob jemand als arm gilt, allein das tatsächlich verfügbare Jahreseinkommen zugrunde gelegt wird«, führt die Fraktionschefin aus.

Trotz Anhebung der Einkommensgrenze im vergangenen Jahr sei nicht auszuschließen, dass in Bünde weiterhin Familien zu Beiträgen herangezogen werden, die sich mit ihrem Einkommen unterhalb der Armutsgrenze befinden, so Kieper weiter. Um sicherzustellen, dass insbesondere Kindern aus einkommensschwachen Familien der Zugang zu frühkindlicher Bildung nicht verwehrt bleibe, schlägt die SPD vor, das Familien mit einem jährlichen Einkommen von bis zu 30.000 Euro von den Elternbeiträgen befreit werden sollten.

Eine entsprechende Satzungsanpassung fordern die Bünder Sozialdemokraten zudem für die Elternbeiträge für außerschulische Angebote im Rahmen der OGS und der Randstundenbetreuung