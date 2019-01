Von Annika Tismer

Bünde (WB). Sport tut der Gesundheit bekanntermaßen gut. Wo, wenn nicht in einem Krankenhaus sollte dementsprechend Sport getrieben werden? Bereits seit einigen Jahren gibt es aus diesem Grund am Lukas-Krankenhaus den Betriebssportverein mit verschiedenen Angeboten für alle Angestellten.

Diese werden ab sofort auch für andere Interessierte geöffnet. »Immer mal wieder kamen unsere Mitarbeiter, die an den Kursen teilgenommen haben, auf uns zu und haben gefragt, ob sie nicht auch jemanden aus dem Freundeskreis mitbringen könnten«, erklärte Katja Fechtel, die für den Betriebssport verantwortlich ist. Bereits seit einiger Zeit war so auch immer mal wieder der eine oder andere Gast dabei. »Dabei haben wir uns dann irgendwann gedacht, dass doch eigentlich auch generell jeder mitmachen können sollte«, sagt die Betriebssport-Verantwortliche.

Zumba, Kwon Taebo und Power-Yoga

Elke Wortmann, Aline Sudmeier, Katja Fechtel und Andreas Rohner gehören zum Trainerteam. Foto: Annika Tismer

Um dieses Angebot publik zu machen, haben die Verantwortlichen dann kurzerhand einen Action-Day ins Leben gerufen, bei dem die vorhandenen Angebote präsentiert wurden. Gleich mehrere Stunden lang konnten Sportinteressierte am Samstag nicht nur sehen, welche sportlichen Möglichkeiten es am Lukas-Krankenhaus gibt, es durfte auch direkt mitgemacht werden.

»Wir machen immer erst eine kleine Vorführung, damit man sich ein Bild von der Sportart machen kann, und dann ist jeder herzlich eingeladen, direkt mitzumachen«, sagte Fechtel. Beim Zumba, Kwon Taebo, Power-Yoga oder bei der Wirbelsäulengymnastik wurde es so mächtig actionreich.

Verschiedene Einsteiger-Kurse

Um ausreichend Platz für alle Interessierten zu haben, war eigens für den Aktionstag die Kapelle leer geräumt und in eine kleine Sporthalle mit Musik und provisorischen Umkleidekabinen umgewandelt worden.

Wer bei den Angeboten des Lukas-Krankenhaus-Betriebssportvereins mitmachen will, hat dazu unter anderem bei den aktuellen Einsteiger-Kursen die Möglichkeit. Diese finden an folgenden Terminen statt: Dienstag, 15. Januar: Kwon Taebo in der Kapelle des Lukas-Krankenhauses, Mittwoch, 16. Januar: Zumba in der Sporthalle der Grundschule Bünde-Mitte, Mittwoch, 16. Januar: Wirbelsäulen-Gymnastik in der Hebammen-Praxis.