Von Hilko Raske

Geschaffen hat sie der Bünder Museumstechniker Ulrich Franzrahe. Und damit sich die Waldmännchen nicht langweilen, hat er ihnen außerdem ein Riesenrad, einen Breakdancer und einen Free-Fall-Tower gebaut. Entstanden ist so ein Vergnügungspark mit einer Fläche von etwa fünf Quadratmetern. Das Besondere daran: Alle Fahrgeschäfte, Gebäude, Requisiten und Akteure sind ausschließlich aus Materialien hergestellt, die man im Wald findet. Über eine Zeitspanne von neun Monaten hat Franzrahe die einzelnen Jahrmarktattraktionen entworfen, in seiner Freizeit die Materialien dafür gesammelt und die Fahrgeschäfte konstruiert.

Alles im Maßstab 1:20

Zuerst fertigte Franzrahe technische Zeichnungen im Maßstab 1:20 an. Danach wurden die einzelnen Mini-Attraktionen konstruiert. Aber dabei blieb es nicht. In der äußerst detailreichen Waldmännchen-Welt entstanden nebenbei ein Hotel, ein Unterstand für den »Waldpunsch«, eine Grillecke oder eine Plattform für Bungee-Springer. »Die Szenen sollen dem Leben nachempfunden sein«, betont Franzrahe.

Dabei sei es ihm ganz wichtig, dass Kinder von der digitalen hin zur analogen Welt finden würden. Zu sehen war dieser »Erlebnispark« im Bünder Museum. Dort wurde er im Rahmen der Sonderausstellung »Unter Bäumen – der Wald und der Mensch« präsentiert. Besonders für Grundschulklassen und Kita-Gruppen war es eine Attraktion.

Schule oder Verein wären ideal

Doch nun braucht man im Museum den Platz, den die Waldmännchen bislang für sich beansprucht haben. Als möglicher Aufbewahrungsort sei der Keller des Dammhauses im Gespräch gewesen. Das habe sich allerdings als nicht realisierbar herausgestellt. »Zwar lässt sich die Waldmännchen-Welt in mehrere Teile zerlegen. Die sind jedoch immer noch so groß, dass wir sie nicht auf der Kellertreppe transportieren können, ohne dass die einzelnen Elemente Schaden nehmen«, sagt Ulrich Franzrahe.

Nun suche das Museum jemanden, der die Waldmännchen mit allem, was dazu gehört, komplett übernehme und auch nutze. »Schön wäre es, wenn die Anlage anschließend auch noch für die Öffentlichkeit zugänglich ist«, so der Museumstechniker. Ideal wäre beispielsweise eine Schule oder auch ein Verein, der sich mit Modellbau beschäftigt. »Immerhin ist sind praktisch alle Installationen beweglich. Sie verdeutlichen so, wie Mechanik funktioniert. Insoweit wären die Waldmännchen-Welt ein wunderbares Anschauungsobjekt für den Unterricht.« Da Ab- und Aufbau aufwändig seien, wäre eine dauerhafte Installation empfehlenswert.

Hier melden sich Interessierte

Wer den Waldmännchen ein dauerhaftes Zuhause ermöglichen möchte, kann sich an das Bünder Museum wenden. Dort ist man zu den Öffnungszeiten unter der Telefonnummer 05223/793300 erreichbar.