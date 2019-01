Von Karl-Hendrik Tittel

Bünde (WB). Ein gutes dreiviertel Jahr nach Geschäftsaufgabe brennt wieder Licht im Schnutetunker. Der neugierige Blick ins Innere verrät noch nichts, aber inzwischen ist es offiziell: In der ehemaligen Weinstube wird es bald wieder in den Gläsern und Töpfen schäumen und brodeln – allerdings mit einem gänzlich neuen Konzept.

Anlässe wie Hochzeiten, Geburtstage oder Taufen sowie Betriebsfeiern, Geschäftsessen, Tagungen und gastronomische Events wie Weinabende oder Whiskey-Tastings sollen den Leerstand an der Hindenburgstraße beleben. Kochlöffel und Zepter zugleich wird Matthias Wibbeler schwingen, der Bünder Gastronom und Inhaber des gleichnamigen Hofladens in Spradow hat sich jetzt als neuer Pächter für einen Teil der Immobilie vorgestellt. »Der Zufall spielte dabei eine wichtige Rolle«, so Wibbeler.

Der Zufall half nach

Auf der Suche nach brauchbaren Dingen für seinen eigenen Betrieb besuchte er den Hausflohmarkt im Schnutetunker, der im vergangenen Sommer, einige Monate nach der Schließung der Weinstube, dort angeboten wurde.»Als ich die Küche sah, musste ich mir erst einmal die Augen reiben, Größe und Ausstattung sind beachtlich.« Es schien, als hätte er die Lösung für seinen Cateringservice gefunden, mit dem er bereits seit Längerem an der Kapazitätsgrenze angelangt war. »Mit dieser Küche stehen mir ganz andere Möglichkeiten zur Verfügung«, so Wibbeler, der die gesamte, erst zwölf Jahre alte Ausstattung kaufte.

Ein weiteres Mal half der Zufall nach, als der Spradower Fleischermeister vor einigen Wochen im benachbarten Restaurant Delphi mit der neuen Besitzerin des Schnutetunkers, Maxi Schuster, ins Gespräch kam. Die Bünderin hatte die Immobilie im April vergangenen Jahres von der langjährigen Inhaberin und Schnutetunker-Geschäftsführerin Barbara Hagemeier gekauft. »Wir wollten den Schnutetunker erhalten, uns verbinden gute, nachbarschaftliche Erinnerungen«, so Schuster. Einen Nachfolger für die Weinstube oder einen Betreiber für irgendeine Form der Tagesgastronomie konnte auch die neue Besitzerin nicht finden. Mietwohnungen oder Geschäftsgebäude – unterschiedliche Nutzungsideen kamen auf und wurden wieder verworfen.

Lokal in »sehr gutem Zustand«

Dann traf Maxi Schuster auf Matthias Wibbeler – und das »Alte Handwerk« war geboren. So lautet der Name, den die ehemalige Weinstube fortan tragen wird. Das Konzept sieht kein Besucherlokal mehr vor sondern ausschließlich geschlossene Gesellschaften bis maximal 100 Personen. »Anlässe gibt es reichlich«, ist sich Wibbeler sicher, der die große Küche nun sowohl für seinen Cateringservice als auch für kommende Veranstaltungen im Haus nutzen wird. Da sich das gesamte Lokal bis zur Geschäftsaufgabe in einem »sehr guten Zustand« befand, fielen nur kleinere Instandsetzungen an, größere Renovierungsmaßnahmen seien nicht vonnöten.

Auch optisch bleibt vieles beim Alten. »Die Grundsubstanz soll so bleiben, hier steckt so viel Herzblut drin«, schwärmt Maxi Schuster. Zwei Räume im Obergeschoss, die über einen separaten Eingang verfügen, werden sich allerdings signifikant verändern und für das Familienunternehmen verwendet werden. »Dort richten wir eine Lounge und einen Schulungsraum ein«, sagt Philipp Schuster, Geschäftsführer der benachbarten Zigarrenfabrik August Schuster.

Eröffnungsfeier im Februar

Für Feiern und Anlässe nahezu jeglicher Art stehen die Räumlichkeiten auf zwei Etagen schon in Kürze zur Verfügung. »Ab nächsten Monat nehmen wir Mietanfragen entgegen, in der ersten Februarhälfte wird zudem eine Eröffnungsfeier in Form eines Tages der offenen Tür stattfinden«, kündigt Wibbeler an.