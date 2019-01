Peter Schumacher hat es schwarz auf weiß: In diesem Schreiben kündigt der Energieversorger die Verdopplung der Abschlagszahlung an. Der Bünder zeigte das Unternehmen an. Foto: Moritz Winde

Seit Mai 2018 ist Peter Schumacher Kunde der Bayerischen Energieversorgungsgesellschaft (BEV) mit Sitz in München. Den Vertrag hatte er über das Online-Vergleichsportal Check24 abgeschlossen, auf dem BEV zu den besonders billigen Anbietern zählte. Der Diplom-Mathematiker gehört zu denjenigen, die ihren Energieversorger jährlich wechseln. Durch Neukundenboni und Rabatte kann er so jede Menge sparen – dachte er bis vor Kurzem zumindest.

Doch nun kommt alles anders: In dem Schreiben kündigt BEV an, Schumachers monatlicher Grundpreis erhöhe sich von 8,81 Euro ab Februar auf 47,98 Euro. »Diese Änderung bedeutet einen Zuwachs von etwa 444 Prozent. In meinen Augen ist das Wucher«, sagt der 54-Jährige. Sein monatlicher Abschlag wird sich dann von 114 Euro auf 239 Euro mehr als verdoppeln.

BEV begründet diesen Schritt mit gestiegenen Energiegroßhandelspreisen und Netznutzungsentgelten. Weiter heißt es: »Als Ihr Energieversorger müssen wir selbstverständlich wirtschaftlich verantwortungsvoll handeln und auch regelmäßig die Kosten überprüfen und bei Bedarf die Tarifbestandteile anpassen.«

Gregor Hermanni von der NRW-Verbraucherzentrale sagt, die von der BEV genannten Änderungen im Bereich Energiegroßhandel und Netznutzungsentgelte habe es in dem Maß nicht gegeben. »Eine Preiserhöhung muss angemessen sein. Das, was die BEV macht, steht in keinem Verhältnis und ist nicht akzeptabel.« Die Vorgehensweise des Unternehmens scheint Strategie zu sein. »Seit Weihnachten haben sich die Beschwerden gehäuft«, sagt Hermanni. Es geht um exorbitante Preissteigerungen – in einigen Fällen sogar bei Preisgarantie – und nicht ausgezahlte Boni und Guthaben. Auch das Internet ist voll von negativen Kundenberichten. Schon im November hatte die Verbraucherzentrale Niedersachsen eine Abmahnung erwirkt. Auch damals ging es um offensichtlich nicht gerechtfertigte Erhöhungen der Abschlagzahlungen.

Die Kontaktaufnahme mit dem bayerischen Versorger ist schwierig. Die Hotline ist dauerbesetzt, Faxe kommen nicht durch, E-Mails – auch die Anfrage dieser Zeitung – bleiben unbeantwortet und sogar Einschreiben sollen nicht angenommen worden sein. Auch der Twitter-Account existiert nicht mehr. Seit Mitte Dezember ist BEV von den Internet-Vergleichsportalen verschwunden. Gregor Hermanni rät betroffenen Kunden, ihr Sonderkündigungsrecht zu nutzen. Außerdem rät er, sich Billig-Angebote genauer anzuschauen.

Peter Schumacher hat inzwischen gekündigt, obwohl ihm 160 Euro Abschlussbonus durch die Lappen gehen. Er hat Anzeige wegen Wuchers, unlauteren Wettbewerbs und Insolvenzverschleppung erstattet.Übrigens: Auch für BEV-Strom soll der 54-Jährige mehr zahlen – und zwar 36,54 Euro. Schumacher: »Die Kündigung ist schon raus. Mit Seriosität haben solche Geschäftspraktiken nichts zu tun.