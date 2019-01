Von Daniel Salmon

Bünde (WB). Bei einem Brand in einem Gewerbegebiet in Hunnebrock ist die Garage eines Zweifamilienhauses am Donnerstagvormittag komplett ausgebrannt. Ein Feuerwehrmann wurde bei dem folgenden Löscheinsatz verletzt.

Der Brandbekämpfer des Löschzugs Ahle wurde nach Auskunft von Einsatzleiter Sven Kuhlmann mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht – ebenso wie eine 67-Jährige Bewohnerin des Hauses.

Erster Großeinsatz in diesem Jahr

Brand im Gewerbegebiet Fotostrecke

Foto: Daniel Salmon

Das Feuer an dem Gebäude auf dem Gelände des Unternehmens Vornbäumen an der Neumannstraße war die erste größere Alarmierung für die Bünder Einsatzkräfte in diesem Jahr. Laut Kuhlmann wurde der Brand gegen 10.47 Uhr gemeldet. »Als wir am Einsatzort eintrafen, stand die Garage bereits in Vollbrand. Drei Bewohner hatten das Haus zu diesem Zeitpunkt bereits verlassen« Insgesamt rückten binnen kurzer Zeit knapp 70 Feuerwehrleute mehrerer Bünder Löschgruppen und der Hauptamtlichen Wache an.

Aus der in Flammen stehenden Garage vernahmen die Einsatzkräfte laute Knallgeräusche. »Dort waren Spraydosen gelagert, die durch die Hitzeentwicklung explodierten«, so der Einsatzleiter. Da eine Brandschutztür in dem Anbau, der direkt an das große Anwesen grenzt, geschlossen war, konnte der Brand von dort aus zwar nicht auf das Hauptgebäude übergreifen. Kuhlmann: »Über den Dachüberstand der Garage sprangen die Flammen aber auch auf die Gaube des Zweifamilienhauses über.«

Ursache bislang unklar

Die Löschtrupps reagierten schnell, drangen in das Gebäude vor und deckten von außen Teile des Daches ab, um an die Glutnester zu gelangen. »So konnten wir ein komplettes Übergreifen auf das Haus verhindern und den Brandschaden dort zumindest relativ gering halten«, erklärte der Einsatzleiter. Gegen 12.15 Uhr hatte die Feuerwehr das Feuer gelöscht und die ersten Einsatzkräfte konnten wieder abrücken.

Zur Höhe des Schadens konnte Kuhlmann am Donnerstagmittag noch keine konkreten Angaben machen. Mit Blick auf das offensichtliche Ausmaß des Brandes dürfte dieser aber mindestens im fünfstelligen Euro-Bereich liegen.

Was das Feuer ausgelöst hatte, ist bislang unklar. Nachdem die Feuerwehr die Einsatzstelle nach Abschluss der Löscharbeiten an die Polizei übergeben hatte, nahmen Brandermittler der Behörde die Suche nach der Ursache auf.