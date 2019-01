Von Daniel Salmon

Bünde (WB). Nun sollen sich auch der Kreis Herford und die Bezirksregierung mit dem geplanten Ausbau der Klusstraße in Bünde (wir berichteten mehrfach) befassen. Einen entsprechenden Beschluss hat am Donnerstag der Verkehrsausschuss einstimmig gefasst.

Demnach soll die Bünder Stadtverwaltung durch die beiden übergeordneten Behörden prüfen lassen, ob die vor Ort getroffene Einstufung der beiden Maßnahmen als Erstausbau korrekt war.

Wie mehrfach berichtet , sollen sich die Anwohner der betreffenden Bereiche am Schluchtweg und an der Klusstraße nach Maßgaben des Baugesetzbuches (BauGB) an der Sanierung beteiligen – also mit 85 Prozent der Kosten. Ob das so zutrifft oder doch eine niedrigere Beteiligung (50 bis 60 Prozent) der Anlieger nach dem Kommunalabgabengesetz NRW möglich ist, darüber erhoffen sich Bündes Politiker Aufschluss von einer nun angefragten Einschätzung der Behörden in Herford und Detmold. »Daraus ergibt sich entweder, dass unsere Verwaltung korrekt entschieden, oder dass sie einen Fehler gemacht hat, den sie dann korrigiert«, fasste CDU-Stadtverbandschef Martin Schuster das Ergebnis nach einer fast halbstündigen Diskussion zusammen.

Antrag rechtswidrig?

Wie sehr das Thema Straßenbaubeiträge den Bürgern unter den Nägeln brennt, zeigte einmal mehr die Zuschauerbeteiligung an der Sitzung . Es erschienen so viele Interessierte, dass der Tagungsort vom kleinen Sitzungsraum in den Ratsaal verlegt werden musste.

Ursprünglich war es bei dem entsprechenden Tagesordnungspunkt, der letztlich zum Prüfauftrag führte, um einen Antrag der Grünen gegangen. Diese hatten gefordert, Straßen, die bereits im Jahr 1962 bestanden – wie etwa die Klusstraße –, nicht mehr als Erstausbau nach dem BauGB, sondern nach dem KAG abzurechnen.

Bündes Technischer Beigeordneter Andreas Siepenkothen wies allerdings darauf hin, das ein solcher Antrag seiner Meinung nach rechtswidrig sei, da Bundesrecht vor Landesrecht zu beachten sei. Diese Auffassung teilte auch das Gros der Lokalpolitiker. Es folgte eine teils emotional geführte Debatte. So meinte Martin Schuster in Richtung der Grünen: »Hierbei handelt es sich um einen populistischen Vorstoß, um die Sympathien der betroffenen Straßenanlieger zu gewinnen.«

Zweifel an Zuständigkeit

Im weiteren Verlauf zogen die Grünen ihren ursprünglichen Antrag zurück und Elmar Holstiege (Grüne) schlug vor, die Rechtsaufsicht des Kreises und der Bezirksregierung einzubeziehen – bevor sich gegebenenfalls Gerichte mit der Angelegenheit beschäftigen müssten. Gemeinsam feilten die Politiker an einem mehrheitsfähigen Kompromissvorschlag. Dieser sieht nun vor, dass die Bünder Verwaltung ihre Begründungen für die Einstufungen des Schluchtwegs und der Klusstraße an die übergeordneten Stellen schickt. Gleiches gilt für die Stellungnahmen der Anwälte, die von den Anliegern der betroffenen Straßen konsultiert worden waren.

»Wir halten es für richtig, noch eine höhere Ebene in der Sache einzubeziehen, bevor wir die Bürger ins Kostenrisiko von möglichen Prozessen jagen«, zeigte sich Gerd Elbers mit dem erzielten Konsens zufrieden.Andreas Siepenkothen führte allerdings Zweifel ins Feld, ob Kreis und Bezirksregierung in der Sache überhaupt zuständig seien.