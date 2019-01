Bereits am Freitag waren an der stark befahrenen Kreuzung Vorbereitungsarbeiten für Installation der neuen Ampelanlagen gestartet. Foto: Daniel Salmon

Bünde (WB/sal). Autofahrer, die in der kommenden Woche die Bünder City ansteuern, werden einige kleinere Umwege in Kauf nehmen müssen: Die Kreuzung am Museum soll für fünf Tage gesperrt werden.