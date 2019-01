Das Violoncello-Ensemble spielt Max Bruchs »Kol Nidrei« in einer Bearbeitung von Gunter Ribke. Unter dem Titel »Saitensprünge« feiert der Fachbereich Zupf- und Streichinstrumente damit das Jubiläum der Musikschule. Foto: Annika Tismer

Von Annika Tismer

Bünde (WB). In 60 Jahren Bünder Musikschule sind schon manche Talente entdeckt worden. Auch im Bereich der Zupf- und Streichinstrumente haben hier bereits viele Bünder ihre musikalische Karriere begonnen. Schüler und Lehrer dieses Fachbereichs haben am Samstagabend zu einem Konzert in die Kreuzkirche Ennigloh eingeladen, um ihr Können unter Beweis zu stellen.