Von Annika Tismer

Rödinghausen (WB). Es gibt Menschen, die sich mit viel Engagement für etwas einsetzen und großen Anteil am gesellschaftlichen Leben in einer Gemeinschaft haben. In Rödinghausen ist ihnen dafür während des Neujahrsempfang der Gemeinde gedankt worden. Neben mehreren geehrten Sportlern wurde Margret Melchior für ihr soziales Engagement mit der Ehrenmedaille ausgezeichnet.

»Denn sie gestaltet das Leben in unserer Gemeinde entscheidend mit«, sagte Bürgermeister Ernst-Wilhelm Vortmeyer und meinte damit insbesondere Melchiors Engagement bei den Landfrauen Rödinghausen.

Seit 30 Jahren bei den Landfrauen

Denn bei diesen ist Melchior nicht nur seit mehr als 30 Jahren aktiv, sie hat auch viele Neuerungen angestoßen und jahrelang als Vorsitzende Verantwortung übernommen. »Vom Jahr 2010 bis zum Jahr 2018 hat sie in dieser Position wesentliche Impulse gegeben und mit zahlreichen neuen Ideen für frischen Wind gesorgt«, sagte Vortmeyer. Schon vorher war sie seit dem Jahr 2002 Ortsvertrauensfrau für Bieren und ab dem Jahr 2006 stellvertretende Vorsitzende des Ortsverbands Rödinghausen.

Im Laufe der vergangenen Jahre hat sie unter anderem die Kartoffelpartys auf dem Hof Buschmann oder die Aktion »Herzkissen« für Brustkrebspatientinnen ins Leben gerufen. Für dieses enorme Engagement ist sie nun mit der Ehrenmedaille ausgezeichnet worden, die inzwischen zum achten Mal verliehen wurde. »Als ich davon erfahren habe, war ich zunächst einmal sprachlos. Heute möchte ich aber betonen, dass das ganz bestimmt nicht mein alleiniger Verdienst ist. Denn ich konnte mich immer auf die gute Zusammenarbeit mit meinem Vorstand verlassen«, betonte Margret Melchior.

A-Jugend des SVR ist Team des Jahres

Neben ihr konnten weitere Rödinghauser den Neujahrsempfang mit einer Auszeichnung verlassen. Denn auch die Sportler des Jahres wurden an diesem Tag in der Aula der Gesamtschule Rödinghausengeehrt. Sportlerin des Jahres wurde in diesem Jahr Gerda Huber-Nollau, die im vergangenen Jahr als Para-Dressurreiterin mit Handicap große Erfolge feierte. Unter anderem belegte sie einen fünften Platz bei den Deutschen Meisterschaften und zählt in Nordrhein-Westfalen zu den Besten in ihrer Kategorie.

Sportler des Jahres wurde Marvin Schnee, der mit seinen gerade einmal 19 Jahren bereits zum besten Jung-Schiedsrichter im Kreis Herford ernannt wurde und für den TuS Bruchmühlen pfeift. Bis zu dreimal in der Woche steht er als Fußball-Schiedsrichter auf dem Sportplatz.

Der Titel »Mannschaft des Jahres 2018« ging diesmal an die A-Jugend des SV Rödinghausen für ihren Aufstieg in die Bundesliga West.