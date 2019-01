Von Hilko Raske

»Das Durchschnittsalter im Verein beträgt aktuell 78 Jahre, der älteste Sänger ist 89 Jahre alt. Wir hatten zuletzt nur noch 13 aktive Sänger – damit ist kein Chorgesang mehr zu machen«, sagt Schnittger, der selber seit 45 Jahren Mitglied im Verein ist. Von einigen wichtigen Stimmen wie den ersten Tenören habe man zu wenig. Jörg Niederbudde, Chorleiter des MGV, habe ihnen im August mitgeteilt, dass er aufgrund dieser Entwicklung den Chor nicht mehr leiten werde. »Und wir können einfach keine neuen Sänger herbeizaubern.«

Jugend nicht für Männerchöre zu begeistern

Der MGV teile das Schicksal vieler Vereine. »Heutzutage fehlt überall der Nachwuchs«, so Schnittger. Die Angebotsvielfalt für junge Menschen sei einfach zu groß. Wenn dazu noch eine Verpflichtung wie wöchentliche Übungsabende käme, lehne die Jugend Vereinsarbeit ab. Zu Spitzenzeiten habe der Männergesangverein 40 Mitglieder gehabt. Doch mit den Jahren seien es immer weniger geworden. Um diesem Trend entgegenzuwirken, habe man im Mai 2007 mit dem Gesangverein (GV) Deutsche Eiche Kirchlengern eine Chorgemeinschaft gegründet. »Zusammen hatten wir da etwa 50 aktive Sänger.« Das Repertoire sei vielfältig gewesen: von Volksliedern über Chormusik bis hin zu Schlagern. Regelmäßig habe man gut besuchte Konzerte gegeben. Das habe nun ein Ende gefunden, stellt Schnittger nicht ohne Wehmut fest. Seit 1988 habe er den Verein mit Unterbrechung geleitet. »Ich gehe aber selber jetzt auf die 80 zu.« Die ehemaligen Vereinsmitglieder hätten sich vorgenommen, sich nach der Auflösung regelmäßig einmal im Monat im Kurhaus Bültermann zu treffen.

Werbung nach neuen Mitgliedern gescheitert

Die Auflösung des MGV 1898 Stift Quernheim hat auch Konsequenzen für den GV Deutsche Eiche Kirchlengern. »Wir haben darüber intensiv beraten«, sagt GV-Vorsitzender Herbert Rullkötter (76), der dem Verein seit 54 Jahren angehört und ihn seit 48 Jahren leitet. Aktuell habe man keinen Chorleiter, die Zahl der Mitglieder sei auf 14 geschrumpft. Ein großes Problem sei auch, dass der Gesangverein keine ersten Tenöre habe. »Wir können nicht mehr öffentlich auftreten.« Deshalb habe man sich am Montagabend zusammengesetzt und beschlossen, dass der Verein aufgelöst wird. »Es geht einfach nicht mehr weiter. Ende Februar werden wir deshalb eine letzte Jahreshauptversammlung haben und dann den Verein auflösen.« Es sei dem Chor in den vergangenen Jahren nicht gelungen, neue Mitglieder zu werben. Und das, obwohl es an entsprechenden Aktionen nicht gefehlt habe. »Vor zwei drei Jahre haben wir ein sogenanntes offenes Singen angeboten.« Zwar habe es Teilnehmer gegeben. Aber ein Interesse an einer dauerhaften Chormitgliedschaft sei nicht vorhanden gewesen. »Da ist keine Motivation, eine Bindung einzugehen.« Auch einen Projektchor habe man ins Leben gerufen. Der Auftritt sei erfolgreich gewesen, man habe Schlager extra für den Männerchor umschrieben. »Geblieben ist nach dem Konzert im Verein aber keiner.«

Mit seinem Schicksal stehe der Kirchlengeraner Gesangverein aber nicht alleine da. »Vor Jahren ist die Bezirksgruppe ›Südlich des Wiehens‹ gegründet worden. 16 Männergesangvereine gehörten ihr an. Vor zwei Jahren wurde sie mangels Masse dann aufgelöst.« Viele Vereine hätten versucht, dem Trend durch Fusionen entgegenzuwirken – »aber irgendwann ist auch damit Schluss.«

Er würde nach wie vor gerne singen, so Rullkötter. »Künftig mache ich das aber nur noch privat.«