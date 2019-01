Bünde (WB). Mitte Februar ist es wieder so weit: Boogie, Blues und Swing halten Einzug in den Konzertraum der Musikschule Bünde. Diese Konzertreihe mit Frank Muschalle findet seit 25 Jahren statt. Das Jubiläum soll am Wochenende vom 15. bis 17. Februar 2019 mit drei unterschiedlichen Konzerten beziehungsweise Besetzungen gefeiert werden.

Der Konzertreigen wird am Freitag, 15. Februar, um 20 Uhr vom Frank-Muschalle-Trio mit Dirk Engelmeyer, Schlagzeug/Gesang und Matthias Klüter, Kontrabass, eröffnet. Dirk Engelmeyer ist einer der Musiker, der schon ganz am Anfang immer wieder mit auf der Bühne in der Musikschule Bünde war. Wenig später kam Matthias Klüter am Kontrabass dazu. Das Trio ist mittlerweile seit fast 30 Jahren auf Tournee und spielte über 2000 Konzerte in ganz Europa, Paraguay, Bolivien, USA und Nordafrika. Neben Eigenkompositionen werden die drei Musiker Klassiker des Genres interpretieren. Rollende Bässe, ein tirilierender Diskant und ein pulsierender Rhythmus, mal knackig, mal sanft und immer swingend, dafür steht das Trio.

Saxophon und Klarinette

Für Liebhaber von Saxophon und Klarinette ist der zweite Konzerttag, Samstag, 16. Februar, 20 Uhr, ein besonderes »Schmankerl«: Da präsentiert Frank Muschalle als speziellen Gast Stephan Holstein aus Augsburg. Holstein ist einer der besten Saxophonisten und Klarinettisten in Europa und sicher haben viele noch seinen letzten Auftritt in der Musikschule in Erinnerung. Er begann seine Karriere im Alter von 13 Jahren in den Jazzclubs in und um München. 1995 erhielt er den Bayerischen Staatsförderpreis als Jazzklarinettist. Heute ist er national und international in vielen Bands und Projekten tätig. Seine stilistische Bandbreite reicht von der Musik Django Reinharts über sein eigenes Klassik-Trio-Projekt bis hin zu zeitgenössischen Jazzprojekten.

»Duell« zwischen Piano und Flügel

Und wer Piano pur beziehungsweise an Flügel und Klavier bevorzugt, sei Sonntag, 17. Februar, 17 Uhr, empfohlen: Frank Muschalle hat Jean-Pierre Bertrand aus Paris nach Bünde eingeladen. Betrand ist der französische Blues- und Boogie-Pianist und speziell für diesen Abend wird ein zweites Klavier auf der Bühne stehen. So können sich die beiden Tastenvirtuosen an Flügel und Piano »duellieren«.

Jean-Pierre Bertrand lernte ursprünglich klassisches Klavier, bis ihm eines Tages in einem Musikladen eine Platte von Memphis Slim zu Ohren kam. Gleich darauf beendete er seinen klassischen Klavierunterricht und widmete sich dem Jazz-Piano.

Eintrittskarten gibt es im Sekretariat der städtischen Musikschule, erreichbar unter der Telefonnummer 05223/497180. Die Einzelkarte kostet 20 Euro (ermäßigt 12 Euro). Die Kombikarte für zwei Konzerte: 36 Euro (ermäßigt 20 Euro). Eine Festivalkarte für alle drei Konzerte kostet 50 Euro (ermäßigt 30 Euro).