Bünde (WB/sal). Die Umbenennungen von Straßen dürfte in Bünde vorerst vom Tisch sein. Nach den Ergebnissen einer Anliegerbefragung nimmt die heimische CDU zu dem umstrittenen Thema Stellung.

Wie berichtet, hatte die Verwaltung Anwohner von neun Straßen (Hindenburg-, Saarland, Lettow-Vorbeck-, Carl-Diem-, Wagenfeld- und Rudolf-Kinau-Straße sowie Frühlingsweg, Friedrich-Langewiesche-Weg und Kameradschaft) angeschrieben, »deren Benennung durch Verbindung zu Verbrechen an der Menschlichkeit oder zu Verbrechen in der NS-Zeit belastet ist.« Wie Technischer Beigeordneter Andreas Siepenkothen in der letzten Verkehrsausschusssitzung mitteilte, sei das Anliegervotum eindeutig ausgefallen. Mehr als 80 Prozent der Befragten stimmten gegen eine Umwidmung.

Mehrheit der Anlieger gegen Umbenennung

»Wenn eine qualifizierte Mehrheit der Anlieger sich gegen die Umbenennung ausspricht, dann können wir das nicht einfach ignorieren«, sagt Martin Schuster, CDU-Stadtverbandsvorsitzender und Bürgermeisterkandidat der Christdemokraten. Und weiter: »Auch wenn Vertreter der SPD und der Grünen bereits angekündigt haben, in gewohnter Attitüde gegen den erklärten Bürgerwillen entscheiden zu wollen, so ist für uns klar, dass wir aktuell keiner Straßenumbenennung in Bünde zustimmen werden.«

Wichtige politische Debatte

Dennoch sei es nach Ansicht der Bünder CDU »gut und richtig, dass wir uns aktuell kritisch mit unserer Geschichte auseinandersetzen und die politische Debatte für viele einen Denkanstoß gibt«. Hier zeige sich, wie wichtig es sei, » dass wir an unserer Erinnerungskultur arbeiten statt zu versuchen, unliebsame Zeugnisse ihrer Zeit aus unserer Gegenwart zu verbannen«, erklärt Schuster.

In den Anliegergesprächen sei deutlich geworden, dass viele sich sehr kritisch mit der Geschichte »ihrer« Straße auseinandergesetzt hätten.

Die Ergebnisse der Umfrage sollen in der nächsten Verkehrsausschusssitzung nochmals thematisiert werden.