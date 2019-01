Bünde (WB). Rüdiger Hoffmann gastiert am 15. Februar im Stadtgarten Bünde. Mit dem Mann, der einst im Vorprogramm der Stones auftrat, spricht Hartmut Horstmann. Dabei vergleicht der Comedian seinen bekannten Begrüßungseinstieg »Ja hallo erstmal mit »Satisfaction« von den Stones.

Interviews mit Comedians leiden oft darunter, dass der Fragende den Interviewpartner an Originalität übertreffen will. Haben Sie so etwas auch schon erlebt?

Rüdiger Hofmann: Bisher noch nicht. Ich hatte immer sehr nette Interviews mit den Redakteuren.

Vor einigen Jahren waren Sie im Kreis Herford auf Plakaten sehr präsent, weil sie Werbung für Herforder Pils gemacht haben. Irgendwann sind die Plakate verschwunden. Schmeckt Ihnen das Bier nicht mehr?

Hoffmann: Es schmeckt mir immer noch sehr gut. Aber wir haben die sehr erfolgreiche Zusammenarbeit beendet, da sich die Werbung in der Zukunft ausschließlich auf die Marke beziehen soll. Aber ich bekomme lebenslang kostenlos leckeres Herforder Pils.

Das Plakat für Ihr neues Programm erinnert an die Meister-Propper-Werbung. Ist die Ähnlichkeit Absicht oder der gleichen Frisur geschuldet?

Hoffmann: Jetzt wo Sie´s sagen... Das macht bestimmt das weiße T-Shirt (lacht).

Der Titel lautet »Alles MEGA – gut ist nicht genug«. Klingt nach einem bekannten Konstantin-Wecker-Lied und Erlebnis-Optimierung. Sind Sie auf der Überholspur des Lebens angekommen?

Hoffmann: Ich kenne das Lied ehrlich gesagt nicht. Es ist einfach ein schöner Titel, der zu mir passt. Lasst euch überraschen!

Findet das »Mega« seine Entsprechung in einer beschleunigten Sprechgeschwindigkeit?

Hoffmann: Also, ich sag mal so... Ich bin ja Ostwestfale, da gehört Gelassenheit quasi zur Grundausstattung. Und meine Geschichten brauchen auch eine gewisse Zeit und Ruhe, damit sich die Bilder, die ich mit ihnen kreiere, im Kopfkino der Zuschauer richtig entfalten können. Da sind Pausen unglaublich wichtig. Die langsame Sprechweise wird also wie gewohnt mit im Gepäck sein.

Bleibt es bei der Markenzeichen-Begrüßung »Ja hallo erstmal – Ich weiß gar nicht, ob Sie es wussten«? Oder muss sich der Zuhörer auf Neuerungen gefasst machen?

Hoffmann: Neuerungen ja, aber nur, was die Geschichten betrifft. Die werden neu sein. Die Begrüßung bleibt. Wie Sie so schön sagen, ist sie wirklich mein Markenzeichen. Das behält man ja bei. Die Leute warten da quasi schon drauf, wenn ich die Bühne betrete. Für mich ist »Ja, hallo erstmal...« ein bisschen das, was »Satisfaction« für die Stones ist.

Apropos Rolling Stones. Kein längerer Artikel über Sie kommt ohne den Hinweis zu Ihrem Auftritt im Vorprogramm der Band im Jahr 1995 aus. Danach sollen Sie mit Keith Richards abgehangen haben. Können Sie sich an das Gefühl noch erinnern?

Hoffmann: Stimmt. Erst habe ich im Vorprogramm vor 80.000 Leuten gespielt und dann war ich bei Keith Richards und Ron Wood und den Jungs in der Garderobe und wir haben noch ein bisschen gequatscht. Das war der Kracher. Mega!

Nach den Stones vor vielen Jahren trägt die Gegenwart den Namen Bünde, wo Sie schon häufiger aufgetreten sind. Haben Sie für Ihre Fans in Bünde und dem Rest des Kreises Herford eine Botschaft parat?

Hoffmann: Ja, hallo erstmal, ich weiß gar nicht, ob Sie´s wussten, aber ich komme ja demnächst mit meinem neuen Programm »alles MEGA« nach Bünde... (lacht).

Von Partnerschaft bis Power-Diät reichen die Themen des neues Programms. Wollen Sie die Leute nur zum Lachen bringen oder sollen sie auch bessere Menschen werden?

Hoffmann: Klar, wenn meine Geschichten zum Nachdenken anregen, ist das natürlich immer eine gute Sache. Aber in erster Linie bin ich schon zufrieden, wenn mein Publikum mit einem Lächeln im Gesicht die Halle verlässt und einfach einen schönen Abend hatte.

Wenn es um Partnerschaften geht, neigen manche Bühnen-Spaßmacher zur Komik voller Geschlechterklischees. Sind Sie als gebürtiger Paderborner in dieser Hinsicht eher progressiv?

Hoffmann: Nein, da muss ich Sie enttäuschen. Geschlechterklischees machen einfach tierisch Spaß.