Einen entsprechenden Beschluss fassten die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses am Mittwochabend einstimmig. Zwar muss der Rat die Entscheidung des Gremiums noch absegnen. Eine Zustimmung dürfte aber als sicher gelten.

Bislang hatte die Beitragsfreigrenze in der Elsestadt bei einem Haushaltseinkommen von 25.000 Euro pro Jahr gelegen. Die SPD-Fraktion hatte einen Antrag auf den Weg gebracht, um diesen Wert entsprechend anzupassen. Argumentiert hatten die Sozialdemokraten unter anderem damit, dass eine Familie mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern, denen pro Jahr 24.420 Euro netto zur Verfügung steht, bereits 2016 als arm galt. »Uns liegt mittlerweile auch ein Wert für 2017 vor – und der beträgt 26.800 Euro. Das muss man sich mal vorstellen: Wir haben bislang eine Grenze für Beitragsfreiheit, die bei 25.000 liegt«, sagte SPD-Ratsherr Jan-Philip Schnier.

Mindereinnahmen von 27.400 Euro jährlich

Wie Jugendamtsleiterin Karin Schäffer dem Ausschuss vorrechnete, würde die neue Grenze zu Mindereinnahmen für die Stadt von 27.400 Euro jährlich führen.

Mit ihrem Vorschlag erntete die SPD Zustimmung bei den anderen Fraktionen. »Wir müssen Eltern, die wenig Einkommen haben, entlasten«, so Ernst Tilly (FDP). Jörn Döring (UWG) kommentierte: »Das ist durchaus finanzierbar für uns und wir würden die erreichen, die es verdienen.«

Vorgesehen ist auch, die neue Beitragsfreigrenze auf die Beiträge für die Betreuung im Offenen Ganztag anzuwenden. Im Einklang mit der Anpassung der Beitragsfreigrenze beschlossen die Ausschussmitglieder auch, die Beiträge für den Kitabesuch um fünf Prozent anzuheben. Verwaltungsseitig war eine Anhebung in diesem Bereich vorgeschlagen worden, da die Kindpauschalen in den vergangenen zwei Jahren jeweils um drei Prozent gestiegen waren. Die komplette Steigerung wollte man im Rathaus aber nicht auf die Familien umlegen. Man sei der Meinung, die gewählte Anpassung reiche aus, so Jugendamtsleiterin Schäffer.