Von Hilko Raske

Seit Jahrzehnten ist die aktive Friedenserziehung Bestandteil des Unterrichts an der Realschule. Dazu gehört auch das Engagement für den VDK. Mit einer Sammelbüchse ausgestattet, ziehen die Jugendlichen in Bünde von Haus zu Haus, erklären ihr Anliegen und bitten um eine Spende. Nicht immer zeigt man Verständnis für ihr Anliegen. Dennoch haben sie so 5537,13 Euro zusammenbekommen. Damit sind sie von den sechs Schulen im Kreis Herford, die sich an Sammlungen für den VDK beteiligen, die mit Abstand erfolgreichste. »Das macht 80 Prozent der Spendengelder aus, die wir von Schulen im Kreisgebiet erhalten«, sagt Norbert Burmann, VDK-Geschäftsführer im Kreis Herford.

Schüler mussten auch Absagen hinnehmen

Kommentar In der Tat – VDK-Geschäftsführer Norbert Burmann hat recht, wenn er sagt, dass Kriegsgräberfürsorge sich heutzutage etwas verstaubt anhört. Um so wichtiger ist es, jungen Menschen zu zeigen, dass der VDK aktive Friedensarbeit leistet. Die Gräberfelder der beiden Weltkriege führen eindrücklich vor Augen, dass Friede eben keine Selbstverständlichkeit ist. Im Gegenteil: Für den Frieden muss man sich stets aufs Neue engagieren. Millionen Menschen starben, weil in der Vergangenheit rivalisierende Nationalstaaten die Konfrontation suchten. Deshalb hat die aktive Friedenserziehung, wie sie Bestandteil des Unterrichts an der Realschule Nord ist, Vorbildcharakter.

Damit sei die Realschule Bünde-Nord die wesentliche Säule bei dieser Aktion. Dass mit dieser Sammlung nicht nur die Arbeit des VDK unterstützt wird, sondern sie auch zur Persönlichkeitsentwicklung der Jugendlichen beiträgt, betont Landrat Jürgen Müller, der gemeinsam mit Burmann am Donnerstagvormittag den erfolgreichen Sammlern gratulierte. »Die Schülerinnen und Schüler müssen im direkten Gespräch erklären, weshalb sie unterwegs sind. Und dabei müssen sie auch mal eine Absage hinnehmen.«

Treibende Kraft für dieses Engagement an der Bildungseinrichtung ist Lehrer Thorsten Kröger. Als Schüler besuchte er selber die Realschule Nord, zog damals schon mit der Sammelbüchse von Haus zu Haus. Heute unterrichtet er Mathe und Physik. Regelmäßig besucht er mit Schülern des neunten und zehnten Jahrgangs die deutsche Kriegsgräberstätte Ysselsteyn, die in der niederländischen Stadt Venray liegt. Dort sind 31.598 gefallene Soldaten, hauptsächlich aus dem Zweiten Weltkrieg, bestattet. »Während der dreistündigen Fahrt dorthin erkläre ich den Jugendlichen immer, was sie dort erwartet. Sobald wir die Kriegsgräberstätte erreicht haben, erzähle ich erst einmal gar nichts mehr, sondern lasse die unzähligen Kreuze auf die Schüler einwirken.«

Erfolgreichste Schule im Kreis

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge höre sich heutzutage etwas verstaubt an, sagt Burmann. »Umso wichtiger ist es, dass er durch junge Menschen, die sich für ihn engagieren, ein zeitgemäßes Image bekommt.« So sei neben der Pflege der Kriegsgräber die Jugendarbeit in internationalen Workcamps ein wesentlicher Aspekt der VDK-Arbeit.

Für einen besonders erfolgreichen Einsatz bei der Sammlung wurden folgende Schüler ausgezeichnet: Kristina Reinke, Emma Charlotte Schöbel, Vanessa Clausing, Anna Zatona, Greta Niederfranke, Lea Sophie Schreiber, Celine Burnett, Leonie Hoffmann, Larissa Kettler, Sophie Niekamp, Robin Molthan und Marcel Rausch. Für sie gab es als Dankeschön eine Urkunde, ein VDK-T-Shirt, ein Basecap, Schokolade und eine Tasche. Erfolgreichste Klasse war die 9c mit 47,79 Euro pro Schüler.