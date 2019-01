Von Annika Tismer

In diesem Jahr hatte sich die Q2 dafür ein ganz besonderes Motto ausgedacht: Unter dem Titel »Mabiokart« lieferten sich die Nintendo-Helden Mario (Marten Hellmich), Luigi (Richard Kramer) und Toad (Johanna Gerling) nicht nur spannende (BobbyCar-)Rennen, sondern führten auch durch das fast dreistündige Programm.

Dabei mussten die berühmten Rennfahrer nicht nur die Sandwüste oder die

Regenbogenstrecke meistern, ganz nebenbei mussten sie auch gemeinsam mit ihrem Schüler-Team verschiedene andere Aufgaben bewältigen.

So galt es im Lehrer-Schüler-Duell schnellstmöglich gewisse Gegenstände zu besorgen oder beim Pantomime Begriffe zu erraten. Aber auch viele Auftritte durfte das Moderatoren-Trio bewundern. So gab es Tänze und Auftritte der Band der Q2, einen kleinen Poetry-Slam oder Sketche, bei denen auch gerne einmal die Lehrer ein wenig auf die Schippe genommen wurden.

Lehrer als Minister

Unter anderem wurden die Lehrer zu Ministern gemacht, die diese Posten nutzten, um Arminia Bielefeld finanziell zu unterstützen oder die Verkehrswende herbei zu führen. Auch ein privates Treffen der Lehrer zum MarioKart-Spielen wurde als Sketch inszeniert und sorgte für jede Menge Lacher.

Cheerleading-Nummer

Daneben hatten einige Abiturienten auch Freunde oder Vereine einbezogen, um den Abend zum Beispiel mit einer Cheerleading-Nummer zu eröffnen.

Wie bereits in den vergangenen Jahren wurden zur Aufbesserung der Stufenklasse auch wieder verschiedene Dienstleistungen und Gegenstände versteigert. Vom Häkelkurs über den Rundflug bis hin zum selbst gemalten Wandgemälde war so ziemlich alles dabei und bei den fast 1000 Zuschauern an zwei Abenden kamen so der eine oder andere Euro zusammen.

Generation Nintendo

»Im Prinzip hat sich so ziemlich jeder in diesen Abend eingebracht. Einige durch ihr Talent, andere durch die Versteigerung oder Arbeiten im Hintergrund«, sagte Stufensprecher Finn-Jesco Brennemann. Ganz bewusst hatte sich die Stufe dabei für das Motto »Mabiokart« entschieden. »Wir sind eine Generation, die damit aufgewachsen ist. Mit MarioKart verbinden wir alle etwas«, sagte er.