Von Hilko Raske

Bünde (WB). Zwar werden sich nicht alle 326 in Deutschland anerkannten Ausbildungsberufe vorstellen. Doch bei der Ausbildungsplatzbörse, die bereits zum 22. Mal in der Stadthalle Bünde stattfindet, reicht das Angebot von A wie Altenpfleger bis Z wie Zahnmedizinischer Fachangestellter.

Etwa 100 Firmen, Dienstleister, Behörden, Einrichtungen und Schulen werden am Freitag, 1. Februar, von 13 bis 17 Uhr mit Informationsständen vertreten sein. Und alle wollen jungen Menschen, die auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz sind, eine Orientierungshilfe bieten. »Die Ausbildungsplatzbörse hat sich über die Jahrzehnte hinweg zu einem Erfolgsmodell entwickelt«, freut sich daher auch Bündes Bürgermeister Wolfgang Koch. Allerdings hätten sich die Vorzeichen im Laufe der Jahre geändert. Sei anfangs die Zahl vorhandener Ausbildungsplätze überschaubar gewesen, suchten Arbeitgeber heutzutage händeringend nach Azubis.

Warteliste für Unternehmen

Die Personalabteilungen der Firmen würden sich intensiv mit dem Thema Ausbildung auseinandersetzen, betont Hartmut Bokel, der als Wirtschaftsförderer im Bünder Rathaus gemeinsam mit Sina Oest­reich die Börse organisiert. »Die Unternehmen haben erkannt, dass es wichtig ist, guten Nachwuchs aus den eigenen Reihen zu bekommen.« Dabei sei zum einen unter den Jugendlichen ein Run auf die großen Firmen festzustellen, zum anderen herrsche gegenüber manchen Berufsfeldern eine gewisse Skepsis, so Bokel. Ein weiterer Trend sei die allgemeine Studienneigung. »Hier bietet die Ausbildungsplatzbörse die Möglichkeit, auf die Vielfalt an Ausbildungsberufen hinzuweisen. Es muss schließlich nicht immer ein Studium sein.« Dass die Veranstaltung bei Unternehmen einen guten Ruf habe, zeige sich daran, dass inzwischen eine Warteliste existiere – und das, obwohl man in diesem Jahr einen der kleineren Stadthallensäle noch als Ausstellungsfläche hinzugenommen habe.

Niedrigschwelliges Angebot

Neben der Stadt Bünde gehören die Initiative Wirtschaftsstandort Kreis Herford (IWKH) und die Agentur für Arbeit zu den Kooperationspartnern der Ausbildungsplatzbörse. Was die Veranstaltung unter anderem auszeichne, sei, dass es sich um ein niedrigschwelliges Angebot handeln würde, hebt Armin Schmitz von der Arbeitsagentur hervor. »Der Besuch ist freiwillig, niemand wird hier aussortiert.« Zudem seien es oft Auszubildende aus heimischen Betrieben, die aus eigener Anschauung von ihrer Lehrstelle erzählen könnten. Er habe die Erfahrung gemacht, dass nicht nur Jugendliche die Info-Veranstaltung aufsuchen würden. »Oftmals sind sie in Begleitung ihrer Eltern oder Großeltern.« Die Entscheidung für einen Ausbildungsberuf werde häufig noch in der Familie getroffen.

Viele Mitarbeiter bald im Ruhestand

Im Kreis Herford kämen derzeit auf 71 Ausbildungsplätze etwa 100 Bewerber, informiert Sebastian Placke von der Arbeitsagentur. »Dieses Verhältnis dürfte sich bald zugunsten der Bewerber ändern. Immerhin ist mit Blick auf die demografische Entwicklung davon auszugehen, dass in den nächsten 20 Jahren 20 Prozent der Firmenmitarbeiter in den Ruhestand gehen.«