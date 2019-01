Still ruht das alte Bünder Freibad derzeit. Im März soll – so ist es vorgesehen – das niederländische Architekturbüro Hooper erstmals eine komplette Entwurfsplanung für den Badneubau vorlegen. Foto: Daniel Salmon

Von Daniel Salmon

Entsprechende Informationen hat der beauftragte Generalplaner auf seiner Homepage bereits öffentlich gemacht – zwar auf Holländisch, aber dennoch gut verständlich. Wie berichtet, hatte das Büro mit Sitz in Oosterhout in der Nähe von Breda im Oktober 2018 bei einer EU-weiten Ausschreibung den Zuschlag erhalten, das Millionen-Projekt zu betreuen. Bauherr ist die Bünder Bäder GmbH.

Aus den Ausführungen im Internet geht hervor, dass neben bereits bekannten Ausstattungsmerkmalen (je ein 50-Meter-, Sprung- und Spaßbecken) eine Verlegung des Eingangs mit Umkleideräumen und Kassenbereich an die Westseite des Bades vorgesehen ist. Dieser würde somit direkt am Parkplatz an der Bismarckstraße liegen. Aktuell befindet sich der Haupteingang an der Nordseite, direkt an der Promenade an der Else.

Park und Bad verbinden

In diesem Architekturstil könnte das Eingangsgebäude des geplanten Bünder Freibadneubaus entstehen Foto: Hooper Architects/Grafik In diesem Architekturstil könnte das Eingangsgebäude des geplanten Bünder Freibadneubaus entstehen Foto: Hooper Architects/Grafik

Durch diese Maßnahme versprechen sich die Fachleute von Hooper eine bessere Anbindung des Freibads an den Steinmeisterpark, der auch aktuell schon durch einen kleinen Weg vom Parkplatz aus gut erreichbar ist. In das Gebäude soll auch eine Gastronomie integriert werden, die nicht nur für die Schwimmer, sondern auch für die Parkbesucher gedacht ist.

Zu sehen ist auf der Hooper-Homepage auch eine Visualisierung des Eingangsbereichs. »Die ist allerdings von der Bewerbungsphase und nicht mehr aktuell«, schränkt Schwimmbad-Planer Hokan Nummelin ein. Aktuelle grafische Entwürfe lägen demnach noch nicht vor. Nummelin teilte auf Anfrage zudem mit, dass sein Team derzeit mit der Planung für die Anordnung der Becken auf dem Gelände beschäftigt sei. Ebenso gehe es um die Festsetzung der Gebäudegrößen sowie die architektonische Gestaltung von Umkleiden und Freibad-Entrée: »Über die Art und die Größe der Gastronomie wird ebenfalls noch diskutiert.«

Beschluss vor den Sommerferien

Ferner wollen die Holländer in ihrer Planung eine Fläche berücksichtigen, auf der in Zukunft ein Hallenbadgebäude Platz finden könnte. »Eine mögliche Erweiterung zu einem Kombibad würde aber davon abhängen, ob wir die dafür erforderliche Zahl an Pkw-Stellplätzen nachweisen können«, erklärte Bündes Bürgermeister Wolfgang Koch am Freitag. Bei dem Parkplatz an der Bismarckstraße handelt es sich aktuell um eine öffentliche Stellfläche.

Laut Koch ist derzeit vorgesehen, die dann hoffentlich fertige Entwurfsplanung im März der für das Bad zuständigen internen Arbeitsgruppe unter Beteiligung der politischen Fraktionen vorzustellen. Auch der Aufsichtsrat der Bäder GmbH sei dann mit im Boot. »Dann soll auch eine erste Kostenschätzung vorliegen«, so das Stadtoberhaupt. Eingeplant ist aktuell ein Summe von bis zu 7,7 Millionen Euro.

Eine endgültige Beschlussfassung des Stadtrates zum Freibadneubau soll noch vor den Sommerferien erfolgen. Die Umsetzungsphase könnte dann – so ist es bislang vorgesehen – nachder kommenden Freibadsaison im Herbst mit dem Abriss des alten Bades eingeläutet werden. 2020 würde dann gebaut und im zweiten Quartal 2021 könnte die Wiedereröffnung gefeiert werden.