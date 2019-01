Fröhliche Gesichter: Der 14-jährige Glen Westerfeld ist neues Mitglied in der SPD. Als Willkommensgruß bekam er während des Neujahrsempfangs von der Generalsekretärin und Landtagsabgeordneten Nadja Lüders sein rotes Parteibuch überreicht. Foto: Karl-Hendrik Tittel

Von Karl-Hendrik Tittel

Bünde (WB). Wehret den Anfängen. Beim Kampf gegen Rechts ist die gesamte Zivilgesellschaft gefragt, betont Nadja Lüders. »Wir brauchen den Schulterschluss, ob zu Hause, in Vereinen oder Kirchen: Es muss für jeden Einzelnen die immerwährende Aufgabe sein, die Errungenschaften unserer Demokratie zu bewahren«, sagt die Generalsekretärin der nordrhein-westfälischen SPD und Landtagsabgeordnete.

Der SPD-Stadtverband Bünde konnte Nadja Lüders als Gastrednerin für seinen Neujahrsempfang gewinnen. Neben Parteigenossen aus den Ortsverbänden sind am Sonntagmorgen auch Gäste aus Politik, Verwaltung und dem öffentlichen Leben der Einladung in das Restaurant »Zur Klinke« gefolgt. Für den musikalischen Auftakt sorgt die Mundharmonikagruppe Rödinghausen, die unter anderem die Europahymne spielt.

Streit statt Sacharbeit

»Ich freue mich sehr über den gefüllten Saal«, begrüßt die SPD-Stadtverbandsvorsitzende Susanne Rutenkröger die rund 140 Anwesenden des inzwischen zehnten Neujahrsempfangs. Zu solch einem gehöre stets ein Resümee. »Aber der Rückblick fällt uns als Sozialdemokraten momentan schwer, wir stehen vor einem großen Desaster«, findet Rutenkröger klare Worte angesichts der jüngsten SPD-Wahlergebnisse auf Bundes- und Landesebene.

»Der CDU geht es nicht anders: Was passiert mit den Volksparteien, warum sind die Grünen gerade so stark, warum erschreckenderweise die AfD?«. Viele Bürger hätten möglicherweise das Gefühl, dass Konflikte, wie zum Beispiel der Streit zwischen CSU und CDU oder die Maas-Affäre, die Politik in der jüngeren Vergangenheit bestimmten und nicht die Sacharbeit. »So wird die Politikverdrossenheit nicht abgebaut.«

Europa gehört zusammen

Mit der Europawahl am 26. Mai stehe nun ein wichtiger Termin ins Haus, wo die Weichen für die Zukunft gestellt würden. Alleine könne man nicht gegen Trump, Putin oder China bestehen oder dafür sorgen, dass »Unternehmen wie Amazon ihre Steuern ebenso zahlen müssen wie ein Handwerker aus OWL«.

Und auch der Plastikmüll, der die Meere verstopft, kenne keine Grenzen. »Europa – das ist unser Weg gegen Abschottung und Nationalismus. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Rechten Europa sturmreif schießen wollen«, positioniert sich Rutenkröger klar. »Europa kann nur zusammenwachsen«, unterstreicht Nadja Lüders in ihrer Gastrede. Es sei leicht, den »einfachen, aber durchsichtigen Parolen« der Populisten – auch von denen, die sich »Alternative« nennen – Glauben zu schenken. Aber Abschottung sei weder eine Alternative noch eine Option.

Kampf gegen Rechts

Und nicht nur auf der politischen Bühne gebe es Menschen, die »mit ihren verwirrten Ideen im Kopf« unsere Demokratie ein Stück weit lähmen. Wo das hinführen könnte, hätten die NSU-Verbrechen gezeigt. »Wehret den Anfängen – das ist ein Auftrag an uns alle«, so die Generalsekretärin der Landes-SPD. »Die Parteien dürfen sich dabei nicht an die Spitze stellen und sich als bessere Demokraten wähnen, sie haben sich im Kampf gegen Rechts ein Stück weit zurückzunehmen.«

Viel wichtiger sei es, die Vereine und auch Kirchen mit ins Boot zu holen, der Kampf gegen Rechts müsse alle Bereiche der Gesellschaft durchdringen. »Von fremdenfeindlichen Aussagen im Bekanntenkreis bis zu den klugen, aber unterschwellig hetzenden Reden der AfD – bis hierhin und nicht weiter«, fordert Lüders. »Wir müssen erkennen, welche große Gefahr von der rechten Minderheit ausgeht und agieren, anstatt nur reagieren.«

Nach musikalischen Beiträgen der Bünder Musikschüler Flavio, Chiara und Alessio Redeker bekam der 14-jährige Glen Westerfeld als neues SPD-Mitglied sein Parteibuch überreicht. Micha Heitkamp, Vorsitzender Jusos OWL, stellte sich anschließend als Kandidat der OWL-SPD für die Europawahl im Mai vor.