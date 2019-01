Von Karl-Hendrik Tittel

Nach und nach gesellen sich die Gäste hinzu – der Winterball der Bünder Schützengesellschaft von 1838 nimmt Fahrt auf. Die lange Tanznacht mit festlicher Atmosphäre, gediegener Garderobe und Livemusik ist traditionell einer der Höhepunkte im Bünder Schützenjahr. Bereits beim Sektempfang rascheln allerorten die glamourösen Ballkleider der Damen, und auch die Herren der Schöpfung tragen vorrangig feinen Zwirn am Leibe.

Hofnarr steht für frischen Wind

Nur der Harlekin weicht deutlich vom Dresscode ab. Mit Schellen an Gewand und Schuhen treibt Martin Witte vom Hofstaat in den stilvoll hergerichteten Räumlichkeiten des Tanzhauses Marks sein Unwesen, stets bereit für so manchen Schabernack. »In den letzten Jahren hat es immer einen Narren gegeben, aber das wusste keiner, jetzt machen wir es öffentlich«, so Witte augenzwinkernd. Der Hofnarr steht stellvertretend für den frischen Wind, der auf diesem Winterball deutlich zu spüren ist. Ungezwungen, aber doch die Etikette achtend, entpuppt sich die Veranstaltung als eine lockere Mischung aus Tanzparty und Prunksitzung, bei der sich die Protagonisten auf wohltuende Art und Weise nicht zu ernst nehmen.

Fest geht bis tief in die Nacht

Traditionell geht es beim Einmarsch der befreundeten Schützenvereine – Kirchlengern, Spenge und Eilshausen – zu, die der 1. Vorsitzende Joachim Brand ebenso ankündigt wie die Ehrengäste. Brand begrüßt auch die Ennigloher Schützen, die in Zivil erschienen sind, und kündigt »eine neue Ära der Freundschaft« an.

Dann sind es der offiziellen Worte genug und die Band »Brisant« übernimmt die Regie. Zu neuen Songs, altbewährten Evergreens und bekannten Melodien tanzen die gut 230 Gäste bis tief in die Nacht – und einige auch darüber hinaus.