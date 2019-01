Von Annika Tismer

Bünde (WB). Manchmal braucht es jemanden, der einem gut zuredet, manchmal auch Vertrauen in sich selber, um mutig neue Dinge zu wagen. Etwa 500 Jugendliche aus dem gesamten Kirchenkreis Herford konnten dies am Sonntagnachmittag im Zuge des Jugendkirchentags in der Erich-Kästner-Gesamtschule tun.

Die Konfirmanden und Katechumenen aus den verschiedenen Regionen waren gemeinsam mit ihren Jugendreferenten oder Pfarrern zu dem Event unter dem Motto »Trau dich« angereist. Bereits seit vielen Jahren findet die Veranstaltung einmal jährlich statt, jedes Mal unter einem anderen Titel.

»In diesem Jahr geht es darum, sich mutig auf neue Wege zu begeben«, erklärte Jürgen Ennen vom Amt für Jugendarbeit des Kirchenkreises Herford. Während des gemeinsamen Anfangsgottesdienstes beschäftigten sich die Jugendlichen deshalb auch mit der Geschichte von Petrus und wie er über das Wasser lief.

Zahlreiche Stationen in der EKG-Sporthalle

Kreis-Jugendkirchentag in Bünde Fotostrecke

Foto: Annika Tismer

»Auch für unsere Konfirmanden geht es bei ihrer Konfirmation darum, sich auf neue Wege zu begeben und sich etwas zu trauen«, erklärte Ennen. Mut durften die Jugendlichen aber auch an den vielen Stationen in der Gesamtschule beweisen. Denn an vielen Stellen ging es darum, ganz neue Dinge auszuprobieren. So mussten die Jugendlichen zueinander Vertrauen haben, während sie sich gegenseitig mit verbundenen Augen durch einen Parcours führten. Aber auch beim Zumba- oder HipHop-Kurs machte manch einer ganz neue Erfahrungen.

Ein echtes Erlebnis waren auch die vielen Stationen und Großspielgeräte in der Sporthalle. Im XXL-Menschenkicker, beim Bungee-Run oder auf dem Hockeyfeld konnten sich die Jugendlichen mächtig austoben und manchmal auch über sich hinaus wachsen.

500 Teilnehmer haben viel erlebt

»Das ist wirklich richtig cool und man lernt die anderen aus der Konfi-Gruppe auch viel besser kennen«, sagte zum Beispiel Celine (14) aus Rödinghausen. Und auch Alexia (13) aus Westerenger war ganz begeistert von den Möglichkeiten, die der Jugendkirchentag den Besuchern bot: »Man kann so viele neue Sachen ausprobieren, das macht richtig viel Spaß. Und es ist toll, dass man sich mal so anders mit der Kirche und dem Glauben beschäftigen kann«, sagte sie.

So wie ihr dürfte es wohl vielen der etwa 500 Katechumenen und Konfirmanden ergangen sein, die an diesem Tag sicherlich eine Menge erlebt haben.