Von Daniel Salmon

Davon betroffen ist auch die beabsichtigte Einrichtung einer zusätzlichen Gruppe für die AWO-Kita Bünde-Mitte in dem Gebäude.

Darüber informierte Jugendamtsleiterin Karin Schäffer nun die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses. Laut ihren Ausführungen habe das städtische Planungsamt Ende Dezember mitgeteilt, dass für die planungsrechtliche Zulässigkeit der anvisierten Nutzung des OGS-Grundstückes an der Haßkamp­straße durch das Jugendzentrum und eine Außenstelle der benachbarten Kindertagesstätte eine Änderung des vorliegenden Bebauungsplanes aus dem Jahr 1965 erforderlich sei.

Ausschuss von Nachricht überrascht

Das Grundstück sei zwar im Bebauungsplan als »Baugrundstück für den Gemeinbedarf« ausgewiesen, jedoch werde in den textlichen Festsetzungen ausgeführt, dass diese Gemeinbedarfsfläche für eine Erweiterung der früher in dem Gebäude angesiedelten katholischen Volksschule bestimmt gewesen sei. Die vorgesehene Nutzung entspreche diesen Festsetzungen nicht, da von einer Kita und einem Jugendzentrum andere Beeinträchtigungen zu erwarten seien als die, die von einer Schule ausgehen. »Das kam schon überraschend für uns«, räumte Schäffer im Gespräch mit dieser Zeitung ein.

Ebenso überrascht zeigten sich die Ausschussmitglieder über diese Nachricht. »Schade, dass uns diese alte Bestimmung unter die Füße gekommen ist. Ich halte es für wichtig, dass wir den Zeitplan in der Sache sicherstellen«, bemerkte Ratsherr Gerd Elbers mit Blick auf die möglichen Verzögerungen, die eine nun notwendige Änderung des Bebauungsplans mit sich bringen könnten.

Kita-Plätze sind eingeplant

Bislang ist vorgesehen, in diesem Jahr mit den Planungen für einen nötigen Umbau des OGS-Gebäudes zu beginnen. Dafür ist ein Betrag von 150.000 Euro eingepreist. Mit der Maßnahme soll dann 2020 begonnen werden. Kostenpunkt: 920.000 Euro. Das Investitionsvolumen für die Einrichtung einer Dependance der AWO-Kita beläuft sich auf 273.000 Euro. »22 Plätze für Ü3-Kinder sollen dort entstehen«, so Karin Schäffer. Und die würden auch benötigt, da die Tagesstätte selbst aktuell keine weiteren Mädchen und Jungen ab 3 Jahren aufnehmen kann. Gekoppelt seien beide Maßnahmen aber zugleich an den vorgesehenen Umzug des Offenen Ganztags in ein neues Gebäude auf der gegenüberliegenden Straßenseite.

Eröffnen sollte die neue Kita-Gruppe eigentlich im Spätsommer 2020. »Daher bräuchten wir in der Sache auch einen Plan B. Denn in unserer jetzigen Kita-Bedarfsplanung ist die Gruppe eingerechnet. Und wenn die zu dem Zeitpunkt fehlt, haben wir eine Problem«, stellte Erster Beigeordneter Günther Berg in der Ausschusssitzung fest. Daher werde im Rathaus bereits an einer Übergangslösung gefeilt.

Planungsausschuss befasst sich mit Thema

Verwaltungsseitig ist vorgesehen, das Thema nun in der Sitzung des Planungsausschusses an diesem Donnerstag zu behandeln. Dann könnten die Politiker die Verwaltung beauftragen, einen Aufstellungsbeschluss vorzubereiten, der dann aber erst wieder in der März-Sitzung des Gremiums auf die Tagesordnung kommen würde. Im Laufe des Verfahrens würden auch die unmittelbaren Anlieger des OGS-Gebäudes angehört. Und diese hatten sich gegenüber dieser Zeitung bereits kritisch zu der Ansiedlung des Jugendzentrums in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft geäußert . Unter anderem hatte sich ein Bürger über eine jetzt schon hohe Lärmbelastung echauffiert, die durch den Umzug des Atlantis aus ihrer Sicht noch ansteige.

»Die verschiedenen Interessenlagen werden dann gegeneinander abgewogen. Wir müssen abwarten, was passiert«, so Karin Schäffer.