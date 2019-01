In Kleingruppen erfahren die Jungen und Mädchen der AWO-Kita in Spradow, die ab Sommer die Schulbank drücken werden, von DUA-Mitarbeiterin Christiane Pfingst, wie verunreinigtes Wasser wieder gereinigt wird. Foto: Daniel Salmon

Von Daniel Salmon

Aufmerksam lauschen die Kinder – alle kommen in diesem Sommer in die Schule – am Dienstagmorgen den Worten von Christiane Pfingst. Die Mitarbeiterin der Deutschen Umwelt-Aktion (DUA), die mit der EWB kooperiert, hat ein anschauliches Experiment vorbereitet. Sie legt eine Büroklammer in eine kleine Schale mit Wasser. Die Kita-Knirpse sind verblüfft: Denn das kleine Metallobjekt schwimmt. »Dank der Oberflächenspannung geht es nicht unter. Das ist so wie bei Wasserläufern«, erklärt sie.

Als Pfingst aber einen Tropfen Spülmittel ins Wasser gibt, ist die Oberflächenspannung futsch, die Klammer sinkt. »Das würde einem Wasserläufer auf einem Teich auch passieren, wenn das Wasser verschmutzt ist.« Für die Kinder steht fest: Die Seife muss weg. Aber wie? »Mit einem Filter«, weiß Sofia (5).

Kinder bauen selber Wasserfilter

Und einen solchen darf nun jeder der jungen Teilnehmer selbst bauen: Aus einer Plastikflasche, Watte und jeder Menge Sand. Am Ende des Versuchs läuft das Wasser, dass zusätzlich noch mit blauer Farbe verunreinigt wurden, durch den Filter. Und tatsächlich: Auf der nun gereinigten – und auch wieder klaren – Flüssigkeit schwimmt die Klammer wieder. »Ihr seid richtig gute Filtermeister«, lobt Christiane Pfingst die kleinen Forscher.

»Die Filteranlagen in unserem Wasserwerk funktionieren nach einem ganz ähnlichen Prinzip. Sie sind nur um ein Vielfaches größer«, erklärt Projektorganisatorin Anke Sundermeier von der EWB. »Für uns ist es selbstverständlich, dass immer Wasser aus dem Hahn fließt, wenn wir ihn öffnen. Doch mit unserem Lernprojekt möchten wir den Kindern zeigen, dass diese Selbstverständlichkeit nicht überall auf der Welt gilt und wie wertvoll unser Trinkwasser ist«, stellt sie die Intention hinter dem kurzweiligen Umweltunterricht heraus.

366 Kinder nehmen am Projekt teil

Seit einiger Zeit gehört das Projekt bereits zum festen Angebot der EWB. Nachdem zunächst nur die heimischen Grundschüler jeweils eine Doppelstunde lang eine willkommene Abwechslung zum normalen Unterricht bekommen haben, werden seit Kurzem auch die Kitas im Bünder Land angesteuert. Insgesamt 19 Betreuungseinrichtungen aus Bünde, Kirchlengern und Rödinghausen haben sich für ein Teilnahme angemeldet.

So erfahren allein in diesem Jahr 366 Mädchen und Jungen, wie das Wasser in den Hahn kommt, was nach dem Gebrauch damit passiert und wie es wieder sauber wird.»Wir haben jedenfalls bislang viele positive Rückmeldungen von den Kindern und den Erzieherinnen erhalten«, so Anke Sundermeier.

Und auch die Spradower Jungen und Mädchen wissen nun: Zum Händewaschen reicht ein einziger Tropfen Flüssigseife aus – damit die EWB-Filter nicht so schwer arbeiten müssen.