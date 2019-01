Archivarin Petra Seidel mit einem Band der Bünder Zeitung aus dem Jahr 1892. Was sofort auffällt: Fotos oder auch nur Illustrationen fehlten damals. Auch damals wurde schon in der Zeitung mit Anzeigen geworben. So werden Speisekartoffel, Erdnusskuchen, Petroleum, Kolonialwaren oder Daunen angeboten. Foto: Hilko Raske

Von Hilko Raske

Wissensspeicher, Ortsgedächtnis: Kommunale Archive haben viele Funktionen. Vor allem sind sie aber der Aufbewahrungsort für Dokumente, die der Nachwelt zeigen sollen, wie sich Städte und Gemeinden im Laufe der Zeit verändert haben, welche Entscheidungen und Vorkommnisse einen Ort prägten und was die Menschen bewegte.

Derzeit finden Geschichtsinteressierte das Bünder Archiv im Kellergeschoss der Stadtbücherei (Eschstraße 50). Hier heftet Petra Seidel jeden Morgen als erstes die neuesten Ausgaben der Lokalzeitungen ab. »Die sammeln wir komplett – die Bünder Zeitung, seitdem sie 1885 erstmals erschienen ist.« Anhand der Artikel aus den Tageszeitungen führt sie dann die Stadtchronik fort. »Dabei beschränke ich mich natürlich auf das, was für Bünde von Relevanz ist. Ich gebe die Überschrift und Unterzeile eines Artikels ein, versehe das Ganze mit einem Datum, so dass der entsprechende Zeitungsband schnell zu finden ist.«

20.000 Karteikarten in Sütterlinschrift

Neben den Tageszeitungen sind es vor allem historische Fotos, Bücher zur Lokal- und Regionalgeschichte und natürlich Verwaltungsakten aus dem Rathaus, denen die Aufmerksamkeit von Petra Seidel gilt. Alles wird im PC erfasst, katalogisiert, mit Stichworten und Querverweisen versehen. Dabei hilft zwar eine spezielle Archivierungssoftware. Dennoch ist es oftmals die reinste Sisyphusarbeit. »So gebe ich aktuell alte Personenmeldekarten aus Bünde in den Computer ein.« Das Projekt wirkt auf den ersten Blick nicht so spektakulär. Allerdings sind es etwa 20.000 Karteikarten, die auf Petra Seidel warten – und die meisten davon mit akkurater Sütterlinschrift beschriftet.

Seit Oktober 1874 standesamtliche Aufzeichnungen

Auch wenn diese Tätigkeit mühselig ist – Petra Seidel bereitet sie Freude. Und sie weiß, dass davon die Besucher des Archivs profitieren. »Seit einigen Jahren boomt die Ahnenforschung. Viele Besucher des Stadtarchivs wollen mehr über ihre Vorfahren in Erfahrung bringen. Da hilft es natürlich, wenn solche Daten schon digitalisiert sind.« So werden im Archiv Urkunden aus dem Bünder Standesamt aufbewahrt: die Geburts- und Heiratsregister sowie Sterbeurkunden. »Seit Oktober 1874 existieren derartige standesamtlichen Aufzeichnungen. Alles, was älter ist, ist in Kirchenbüchern verzeichnet.« Allerdings habe der Gesetzgeber genau festgelegt, wann derartige Aufzeichnungen öffentlich zugänglich sein dürfen. Geburtseinträge müssen mindestens 110 Jahre alt sein, Heiratsurkunden 80 Jahre und Sterbeeinträge 30 Jahre.

Infos zum Familienstammbaum

Neben Besuchern, die den eigenen Familienstammbaum erforschen wollten, seien es aber auch oft Schulklassen, die den Weg ins Archiv fänden. »Beispielsweise dann, wenn im Fach Geschichte Projekte zur Stadtgeschichte vorgegeben werden.« So sei häufig die Zeit des Zweiten Weltkriegs Gegenstand schulischer Forschung. Eine Akte hat sie deshalb praktisch immer griffbereit: »Verluste durch Abwurf von Spreng- und Brandbomben und durch Bordwaffenangriffe 1939 – 45«. »Es ist erstaunlich, dass gerade dieses Thema immer wieder nachgefragt wird«, sagt die Archivarin.

3200 historische Fotos

Zum Bestand des Bünder Stadtarchivs zahlen neben den kompletten Beständen der heimischen Tageszeitungen archivwürdige Verwaltungsakten, etwa 700 Bücher zur Stadt- und Regionalgeschichte, etwa 3200 historische Fotos sowie Dias mit Bünder Motiven (2500 Stück). Einen besonderen Status nehmen dabei Luftaufnehmen Bünder Straßenzüge aus den 1970er Jahren ein, die die Stadt in Form von Dias vor einigen Jahren erworben hat. Daneben gibt es eine Sammlung von Plakaten zu Kulturveranstaltungen, die von der Stadt Bünde organisiert worden.

Gemeinsam mit dem ehemaligen Bünder Museumsdirektor Dr. Eberhard Pannkoke hat das Stadtarchiv zudem zwei Bände mit historischen Fotos herausgebracht: »Bünde – wie es früher war« und »Bünde – fast vergessen« (Luftaufnahmen aus dem Jahr 1974). Beide Bildbände sind für je 14,90 Euro im Stadtarchiv erhältlich.

Ein Besuch des Stadtarchives ist nach telefonischer Voranmeldung möglich: 0 52 23/ 9 93 40 18. Stadtarchivarin Petra Seidel ist zu den folgenden Zeiten erreichbar: montags bis donnerstags von 8 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14 Uhr bis 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 12 Uhr.