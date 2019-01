Fahrverbote in den Innenstädten, verunsicherte Dieselfahrer – die Feinstaub-Debatte ist in vollem Gange. In Bünde, Kirchlengern und Rödinghausen gibt es allerdings keine Kontrollmessungen, mit denen die Luftqualität überprüft wird. Foto: dpa

Von Hilko Raske

Bünde (WB). Feinstaubbelastung, Fahrverbote in den Innenstädten, verunsicherte Dieselfahrer – in knapp 70 deutschen Städten sind die Stickoxidwerte zu hoch, am stärksten in München, Stuttgart und Köln. Doch wie sieht es in Bünde, Kirchlengern und Rödinghausen mit der Luftqualität aus? Gibt es regelmäßige Messungen?

Das WESTFALEN-BLATT hat in den Stadt- und Gemeindeverwaltungen nachgefragt. »Zurzeit gibt es keine Messungen in Bünde. Zuständig für Messungen nach der Bundesimmissionsschutzverordnung ist das Land bzw. die Bezirksregierung«, informiert Doris Greiner-Rietz, Pressesprecherin der Stadt Bünde, auf Anfrage. Die gleiche Antwort gibt es auch aus den Rathäusern in Kirchlengern und Rödinghausen. Messungen zum Ermitteln der Luftqualität würden in beiden Gemeinde derzeit nicht vorgenommen, heißt es. Wurden denn überhaupt jemals Messungen vorgenommen? Immerhin ist das Thema Feinstaubbelastung in aller Munde.

Letzte Messung 1988

Dazu Doris Greiner-Rietz: »Es gab in Bünde eine Sondermessung der Landesanstalt für Immissionsschutz im Oktober 1988 in der Nähe des Bünder Bahnhofs. Über einen Monat hinweg wurde der Gehalt von Schwefeldioxid, Stickstoffdioxid, Kohlenmonoxid, Ozon und Schwebstoffen in der Luft mit einem mobilen Messcontainer gemessen. Die höchsten Messwerte erreichten 10 bis 90 Prozent der damals maßgeblichen Richtwerte. Die Abschätzung der Jahreswerte ergab, dass auch unter ungünstigen Annahmen die Schadstoffkonzentrationen zwischen 10 und 60 Prozent der erlaubten Grenzwerte der Technischen Anleitung Luft lagen.«

Und auch in Kirchlengern liegt die letzte Messung schon lange zurück. »Vor Jahren wurden unter Betreuung des Landesamt für Natur-, Umwelt- und Verbraucherschutz (LANUV) Berechnungen durchgeführt, um herauszufinden, ob in Kirchlengern eine Messstation sinnvoll oder erforderlich ist«, so Martina Stallmann, Pressesprecherin der Gemeinde Kirchlengern. Dazu sei an der am höchsten belasteten Stelle – der Lübbecker Straße im Bereich Bahnübergang bis Fiemerstraße – unter Berücksichtigung der Verkehrsbelastung, der Verkehrszusammensetzung und der umgebenden Bebauung rechnerisch ermittelt worden, ob eine kritische Belastung zu erwarten wäre. »Das Ergebnis damals: In Kirchlengern ist nicht mit kritischen Belastungen zu rechnen.« Seither seien keine gravierenden negativen Veränderungen eingetreten. Im Gegenteil: »Durch die Inbetriebnahme der Nordumgehung ist vielmehr eine Verbesserung erfolgt, insbesondere bei der Belastung durch Lkw.«

In Rödinghausen hätten derartige Messungen nach jetzigem Kenntnisstand noch nie stattgefunden, teilt Bürgermeister Ernst-Wilhelm Vortmeyer mit.

Wären solche Messungen in den drei Kommunen – beispielsweise an Stellen mit hoher Verkehrsbelastung – nicht vielleicht angebracht? Dazu gibt es unterschiedliche Auffassungen in den Rathäusern. »Es ist sicherlich sinnvoll, an neuralgischen Punkten zu messen. Jedoch ist es Aufgabe der Fachleute des LANUV, solche Messungen zu initiieren«, gibt Doris Greiner-Rietz die Position der Stadt Bünde wieder.

Entlastung durch Umgehungsstraße

»Aufgrund der vorhandenen Erkenntnisse und der entlastenden Wirkung des Nordrings sieht die Gemeinde derzeit keine Notwendigkeit, derartige Messungen vorzunehmen. Die Autofahrer selbst können allerdings insbesondere am Bahnübergang zu einer weiteren Verbesserung beitragen, wenn wirklich alle bei geschlossener Schranke den Motor abstellen«, sagt Martina Stallmann.

Und in der Gemeinde Rödinghausen seien derartige Messungen mit Blick auf das geringe Verkehrsaufkommen nicht notwendig, betont Vortmeyer.